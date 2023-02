Factoría Henneo refuerza su equipo

Factoría Henneo ha reforzado su equipo con la incorporación del guionista David Fernández, la productora Icíar Sánchez-Biezma y el director y productor Álvaro García Moro a la productora audiovisual del grupo Henneo.

De este modo, David Fernández, Icíar Sánchez-Biezma y Álvaro García Moro se han unido al equipo liderado por Pepe Quílez (dirección ejecutiva) y Óscar Molina (desarrollo de negocio).

En concreto, según ha señalado la compañía, David Fernández se ha incorporado como responsable de ficción. Ha escrito y dirigido series como 'Médico de Familia', 'Periodistas', 'Aquí no hay quien viva', convirtiéndose pronto en Showrunner de ficciones como 'Cuestión de sexo', 'La Familia Mata', 'Doctor Mateo', 'Con el culo al aire', 'Ella es tu padre', 'La Fortuna'.

Por su parte, Álvaro García Moro es el responsable de entretenimiento. Posee una sólida trayectoria en la creación de programas de televisión para el mercado español e internacional. Ha dirigido y realizado talent ('I can do that'), reality ('Secret Story'), factual ('Piensa en positivo'), magazine en prime time ('la noche de Rober'), game show ('Gran Prix'), docushow ('El gusto es nuestro'), docuseries.

Como responsable de producción se ha incorporado Icíar Sánchez-Biezma. Cuenta con una dilatada experiencia como productora, en entretenimiento y en ficción, tanto en la dirección de producción como en la producción ejecutiva, en televisión y en cine: programas de entretenimiento ('La Casa Fuerte'), largometrajes ('¡Ay, mi madre!'), series documentales ('Campeonas'), tv movies ('20N'), series ('Yo soy Bea'), web series ('Cupido'), incluso teatro y radio. Además, acumula un amplio conocimiento en procesos de gestión y desarrollo del negocio audiovisual incluido el contenido digital.

Recientemente, Factoría Henneo, la productora audiovisual del grupo editor de '20minutos', 'Cinemanía', 'La Información', 'Heraldo de Aragón' y 'Diario del Alto Aragón' ha establecido alianzas con varias productoras de México (Litopos Producciones) y Colombia (Dramax y Factorial) como parte de su estrategia de expansión por Latinoamérica, donde ya trabaja en el desarrollo de ficciones para plataformas. En España, acaba de comprar los derechos de dos novelas y de un cómic con la intención de adaptarlas a la ficción.