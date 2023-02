Toñi Moreno: "A mi la adrenalina del directo me pone mucho"

"A empujar y a remar". Con ese objetivo regresó la periodista Toñi Moreno (El Prat de Llobregat, Barcelona, 49 años) a TVE para presentar 'Plan de tarde', un magacín para los domingos (19:00 horas) con crónica social, entrevistas, música y actualidad. Tras un periodo de reflexión, dejó Mediaset para volver a la cadena pública con un programa en directo. "Vasile me dio la oportunidad cuando estaba completamente defenestrada", confiesa la presentadora.

¿Le costó tomar la decisión de cambiar de cadena?Confío en la productora Tesseo, en la directora y en este proyecto, que lo vamos a ir haciendo poco a poco. La decisión me costó porque al final estoy dejando una cadena donde me he sentido bien durante mucho tiempo. Dejas a gente con la que has vivido ocho años. El cambio siempre es complicado, he tenido mi tiempo de reflexión, pero creo que es lo que necesitaba. Cumplo 50 años y pienso que tengo que apostar por lo que realmente me apetezca hacer sin saber lo que va a pasar mañana.

Remarca lo de llegar a los 50 años, ¿le da vértigo esa cifra?El vértigo de mi vida me entró cuando tuve a mi hija. Es el único que he tenido. Lo demás en la vida, al final, son retos. 'Plan de tarde' lo es, estamos en una franja difícil pero, ¿y si al final sale bien?

¿Qué tiene 'Plan de tarde' para que sea el formato con el que vuelve a TVE?Me apetecía hacer directo. Cuando TVE me llamó y me ofreció esa posibilidad, dije que sí. Hemos empezado con humildad, con hora y media de programa. A mí la adrenalina del directo me pone mucho. Que una escaleta se caiga cuando faltan cinco minutos para empezar, es lo que más me puede gustar en el mundo.

¿Cómo lleva lo de competir con Emma García en Telecinco?Las dos bromeamos con eso. No siento que compita con Emma García ni contra Nuria Roca, que está en la misma franja. En este momento, compito conmigo misma para hacer un buen programa y a partir de ahí veremos qué podemos rascar. Somos un formato pequeño con aspiraciones de hacernos grandes.

De Vasile contó que le salvó la vida en un momento profesional complicado. ¿Habló con él antes de salir de Mediaset?Soy agradecida con la gente que me ha dado curro y me ha hecho crecer a todo tipo de niveles. Paolo Vasile (ex consejero delegado de Mediaset) me dio la oportunidad cuando estaba prácticamente defenestrada. Apostó por mí. Luego ha tomado decisiones profesionales que en algún momento me perjudicaron, pero tenía que entender que eso era así. ¿Cómo me voy a ir mal de una empresa en la que he hecho y he aprendido de todo?

¿Cómo ve a Paz Padilla como presentadora de 'Déjate querer', el último programa que presentó en Mediaset?Es amiga mía. El día que sale la noticia, me llamó para ver cómo me sentía. Los programas no son los presentadores. Ese formato lo presentó antes, con otro nombre, Jorge Javier Vázquez y después Carlos Sobera. Paz lo va a bordar, porque tiene empatía y una vida en la que ha vivido de todo. Es una persona muy sabia. Lo va hacer muy bien, pero yo estoy ahora con mi magacín en directo para la tarde de los domingos.

¿Es de las que mira las curvas de audiencia al día siguiente?Si os digo lo que pienso. Ahora los 'prime time' son líderes con un 11% de 'share'. Esto es un mensaje. La televisión está muy bien, pero hay otras cosas: las redes sociales, las plataformas, los canales de 'streaming'. Tengo un millón de seguidores en Instagram y he hecho programas que lo han visto menos gente que mis redes. La televisión es una opción estupenda de entretenimiento, pero tenemos que conseguir que tenga otros vehículos.

¿Qué cambiaría de la televisión ahora que el consumo ha variado tanto?La televisión siempre es una buena opción para el directo. Volvería al entrenamiento que se hacía antes. Tenemos que convencer a los que manejan presupuestos para que vuelvan a apostar por programas así. TVE este año ha tenido formatos muy poderosos y pienso que tiene ahí un nicho en entretenimiento e información.

¿Cómo ve la actual situación de TVE?Creo que se están haciendo cosas muy buenas. Me ha encantado 'Dúos increíbles', ha sido un programa para tenerlo en la mesilla de noche y verlo. Yo creo que la televisión pública tiene también un compromiso más allá del propio número y debe ofrecer lo mejor de lo mejor, porque es una televisión que pagamos todos con nuestros impuestos. Si no me gustara el rumbo que tiene TVE no me hubiese venido a este barco. Vengo a empujar y a remar.