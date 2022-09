Congreso Mundial de Medios de Comunicación: un programa en torno a cuatro ejes

El Congreso Mundial de Medios de Comunicación de Zaragoza se centrará en la búsqueda de soluciones para garantizar el futuro de la industria periodística independiente. Los editores de las principales empresas del sector compartirán sus estrategias de éxito en materia de ingresos por lector, así como algunas de las soluciones publicitarias más rentables e innovadoras.

Los asistentes al Congreso también abordarán temas tan trascendentales como los retos a los que se enfrenta la libertad de prensa en todo el mundo, y pondrán sobre la mesa iniciativas para promover una mayor diversidad e inclusión dentro de los medios y el periodismo. En un momento de incertidumbre económica y de tensión en el tablero sociopolítico mundial, es fundamental que los medios encuentren una sostenibilidad que garantice el ejercicio de su trabajo en libertad.

Libertad de prensa y sociedad

Uno de los ejes del Congreso será la necesidad de salvaguardar la libertad de prensa, un derecho básico que no siempre se da por sentado. El miércoles 28, a las 17.15, se reunirán en torno a una mesa periodistas y directivos de medios de comunicación de Ucrania, India, Zambia, Brasil y México para estudiar cómo transitar en la actualidad por los límites de la libertad de prensa.

El congreso también incluye la cumbre de Mujeres en Medios. El miércoles, a las 13.30, habrá una conferencia para buscar «una industria de medios igualitaria e inclusiva», con proyectos llegados de diferentes partes del mundo y con una pregunta en el aire: «¿Qué más podemos hacer?». Hablarán Melanie Walker (Wan-Ifra), Toyosi Ogunseye (BBC), Katia Murmann (Ringier AG, en Suiza) y Tin Acosta (Google).

El viernes, a las 11.00 la cumbre de mujeres acogerá una charla dirigida a los gerentes de los medios sobre cómo gestionar el talento de las salas de redacción, con expectativas de promoción, posibles discriminaciones... Contará con la experiencia de mujeres llegadas de medios como Reuters, BBC o el Nation Media Group de Kenia. Solo una hora después el protagonismo será para los medios bajo la propiedad o la dirección de mujeres, con directivas como Mariana Santos y Catarina Carbalho (Portugal), Ritu Kapur (India) o Alia Ibrahim (Líbano). El acto estrella será la entrega del premio Wan-Ifra Women in News, que reconoce a las lideresas de redacciones en África, la región Árabe y el Sudeste Asiático, que recibirán el galardón de manos de Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente de Henneo y de Wan-Ifra.

Redacciones y periodismo

Uno de los grandes ejes transversales del Congreso será la Cumbre Mundial de Editores. Se analizarán los cambios que, en estos momentos, pueden impulsarse dentro de las redacciones, las competencias que deberán tener los directores de los medios, la innovación que se puede introducir que el periodismo sea rentable, las medidas que hay que tomar para evitar que la redacción se vea salpicada por la guerra de la propaganda... Para ello, la Cumbre Mundial de Editores ha organizado varios actos. El miércoles participarán en un taller sobre sostenibilidad de los medios con tres conferenciantes llegados desde el Reino Unido, Fergus Bell, Laura Oliver y Tom Trewinnard.

El jueves hay dos citas programadas: a las 11.30, los editores y redactores jefes de varios medios líderes explicarán cómo se redefine el periodismo para satisfacer las necesidades de las audiencias en medio de un clima de división social. Hablarán Pepa Bueno (El País), Emma Tucker (Sunday Times), José del Río (La Nación) y David Walmsley (Globe and Mail). Y a las 15.00 se tocará el peligroso tema de la desinformación y de cómo proteger al periodismo de estas noticias interesadas. Participarán Sophie Nicholson (AFP), Rebecca Skippage (BBC) y Natalia Antelava (Coda Media).

En otra mesa, se tratará el cómo manejar la relación entre los directores de comunicación y los medios de comunicación. Participará Mikel Iturbe, director de HERALDO DE ARAGÓN, junto con directores de comunicación de grandes empresas.

Innovación en el negocio

Uno de los núcleos centrales del Congreso es la Cumbre Mundial de Líderes de Medios, en la que se tratarán asuntos como el poder de los datos o la fórmula para ser un medio sostenible e independiente y diversificado. También se hablará de los cambios de hábitos de los lectores, que deben suponer oportunidades de ingresos.

La cumbre incluye una decena de actos. El miércoles se hablará del papel de las alianzas entre medios para compartir servicios digitales y publicidad. Hablarán Íñigo de Yarza López-Madrazo (Consejero delegado de HENNEO), Carlos Godó (Grupo Godó), Aitor Moll (Prensa Ibérica) y Ester García Cosín (Havas Media Group). A las 12.30, tres grandes medios iberoamericanos (Carlos Núñez, de Prisa; Gabriela Cañas, de EFE y Héctor Aranda, de Clarín) hablarán de la diversificación para crear medios sostenibles. De cómo recuperar la confianza de las audiencias charlarán Juan Aurelio Arévalo (El Comercio de Perú) e Ignacio Martínez de Albornoz (Director de Desarrollo del Negocio de HENNEO).

Esta charla tendrá una segunda parte el jueves a las 12.30 con Iadina Heimgartner (Ringier Group, de Suiza), Pierre Louette (Le Parisien, Francia) e Ismet Davidson (Media24, Sudáfrica). A las 15.00, la Cumbre Mundial de Líderes de Medios juntará a directivos de tres gigantes norteamericanos para analizar cómo retener audiencias en los medios: Julia Beizer (Bloomberg Media), Kat Downs Mulder (The Washington Post) y Ben Cotton (The New York Times). La Cumbre se cerrará el viernes con sesiones sobre cómo deben afrontar los medios la tecnología del futuro, el futuro del periódico impreso, las audiencias y los suscriptores de pago, cómo aumentar la fidelidad y lealtad de esas audiencias y la publicidad digital.

Medios y tecnología del futuro

El Congreso Mundial tendrá un eje transversal sobre los medios y la tecnología del mañana. Inteligencia artificial, metaverso, web 3… Conceptos que merecen una reflexión para ver cómo pueden influir en los medios de comunicación. Traerán sus experiencias en inteligencia artificial Adriaan Basson, editor de News24 de Sudáfrica y Sonali Verma, directora de Sophi.io de Canadá.