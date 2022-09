The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará a Nintendo Switch en mayo de 2023

En la nueva presentación Nintendo Direct de este martes, la compañía ha anunciado una amplia variedad de juegos que llegarán a Nintendo Switch durante el presente año 2022 y el siguiente, como es el caso de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, de la que se conoce su nombre y fecha de lanzamiento.

La eterna aventura de Link, que ha sido presentada con un misterioso tráiler inédito con imágenes sobre las nubes, arrancará de nuevo el 12 de mayo de 2023, cuando The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegue en exclusiva a Nintendo Switch.

Durante el evento, también ha tenido lugar la presentación de Pikmin 4, la nueva entrega de la adorable serie de estrategia Pikmin, que llegará en 2023; Octopath Traveler II, de Square Enix, una secuela del aclamado juego de rol en HD2D que estará disponible a partir del 24 de febrero de 2023; el debut de Fire Emblem Engage, el nuevo juego de la conocida franquicia Fire Emblem, que llegará el 20 de enero de 2023; It Takes Two, de Hazelight Studios, una galardonada aventura cooperativa que desafía las convenciones de los videojuegos, y a la venta a partir del 4 de noviembre de 2022; Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, un clásico juego de aventura de Kirby que salió originalmente en Wii y que dará el salto a Nintendo Switch el 24 de febrero de 2023; y Master Detective Archives: Rain Code, un siniestro juego de misterio con toques fantásticos de los creadores de Danganropa, que llegará a la consoo en la primavera de 2023.

También regresarán la próxima temporada algunos clásicos como la versión remasterizada del juego de rol y acción Tales of Symphonia, de Bandai Namco Entertainment; versiones en la nube de cuatro títulos terroríficos de la serie Resident Evil, de Capcom; y una nueva selección de juegos de Nintendo 64 que están de camino a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, y que incluye títulos de las series Mario Party y Pokémon Stadium, así como Pilotwings 64, Excitebike 64 y 1080° Snowboarding. Por otro lado, también regresa un juego que protagonizó muchas y entretenidas veladas en compañía durante la época de Nintendo 64: GoldenEye 007.