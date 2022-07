Ibai se plantea algunos cambios y habla de su enfermedad

Ibai Llanos habló hace un par de semanas sobre un cambio que esta planteando en su forma de trabajar, además de recordar la enfermedad neurológica que sufre desde hace años y que afecta a su capacidad de visión.

Cuando llegó Youtube muchos jóvenes se dedicaron a realizar vídeos y vídeos, terminando por convertirse en ejemplo o simple entretenimiento para otros muchachos como ellos con los que compartían gustos. Años más tarde, la plataforma de Google encontró un competidor, Twitch, a cuyas pantallas se trasladaron muchos de los que habían encontrado en el otro soporte.

No obstante, los últimos cambios que está llevando a cabo la plataforma de Amazon han suscitado críticas, y algunos se plantean regresar a sus orígenes, uno de ellos es Ibai: "Tenemos que irnos a 'streamear' a YouTube, chicos. No es coña. Es que tenemos que irnos a 'streamear' a Youtube, chavales..." confesó el creador de contenido, que hasta se atrevió a vaticinar que este sería su último año en Twitch. "Nos tenemos que ir. Mi editor me ha dicho que sí. Mi editor tiene ganas de ir a YouTube", sentenció el vasco.

Esa misma semana Ibai se dirigió a sus seguidores en otros términos. El 'streamer' estuvo relatando su última visita al médico por la enfermedad neurológica que padece y que está afectando a su visión, cada vez en mayor medida. "Tengo un problema en el ojo desde hace años y, básicamente, yo del izquierdo no veo una auténtica mierda, veo un 10%", cotaba en un vídeo.

Aunque, esto no quedó aquí, "Tengo un ojo malo y otro que está afectado. Yo en ese momento no entendía que estaba pasando, hay muchas dudas de todo...", que han llevado a los expertos ha citar al 'streamer' a una resonancia, algo que aterroriza a Ibai, debido a su claustrofobia, "mi peor pesadilla".