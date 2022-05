Omar Montes, atendido por los médicos tras prenderse fuego en 'El desafío'

El cantante Omar Montes tuvo que se atendido por los médicos tras una de las pruebas del programa 'El desafío', de Antena 3. Como se pudo ver en el espacio emitido el pasado viernes, el concursante superó una de las pruebas más impactantes y peligrosas del programa, que consistía en convertirse en una 'antorcha humana' y prenderse fuego a lo bonzo con las debidas protecciones. El reto no estaba exento de riesgo y el cantante terminó siendo atendido por los servicios médicos.

La prueba consistía en atravesar cuatro puertas de cristal enfundado en un traje ardiendo y, a pesar de todas las protecciones y las precauciones previas, el cantante pasó muchos apuros. "Estoy un poquillo asustado y lo subestimé", reconocía incluso antes de enfrentarse a este reto. Una vez completó el desafío de pasar por las cuatro puertas, una más de las que inicialmente habían planeado, Montes se tiró al suelo para que varios técnicos apagasen las llamas con extintores.

¡INCREÍBLE! @omarmontesSr añade más dificultad a su desafío y consigue convertirse en el hombre antorcha #ElDesafío7 pic.twitter.com/E04Yb7uXSD — El Desafío (@eldesafioA3) April 29, 2022

Tras unos instantes de tensión, el concursante explicó a las cámaras del programa cómo ha vivido la compleja situación: "Tengo el cuerpo cortado, estoy raro. Estoy cortado, porque me he puesto un poco nervioso cuando no podía partir la puerta y me he hecho un poquillo de daño", dijo.

La dureza del reto provocó que Montes tuviese que ser atendido por los médicos. "He puesto en peligro mi salud. Me han estado media hora poniendo oxígeno, lo he pasado fatal y casi me mandan al hospital", afirmó Montes, que -pese al susto- tuvo tiempo también para decir no estaba satisfecho con la votación del jurado del concurso. De hecho, al comienzo 'suspendieron' su intervención, pero finalmente, con una puntuación extra promovida por Santiago Segura, lo llevó al podio.

"Me han curado las quemaduras bien, por eso no hay problema. He ensayado mucho, y me la he jugado y lo he dado todo en esta prueba jugándome la salud. Os respeto y os tengo cariño, pero suspender con un 4...", se quejó el cantante, que lamentó haberse "quemarme vivo" y haber puesto en riesgo su salud por el entretenimiento televisivo.

El concurso de Antena 3 se caracteriza por llevar al límite a sus participantes y ya en anteriores ocasiones se han vivido escenas de pánico. Jesulín de Ubrique, por ejemplo, también asustó a sus compañeros hace unas semanas al convulsionar en una prueba que consistía en permanecer varios segundos sin respirar bajo el agua.

Juan del Val, uno de los miembros del jurado, dijo sobre el reto de Montes que se trataba de "una prueba de especialista profesional y no de alguien que nunca lo ha hecho. A mí esta prueba me transmite mucho miedo y esto es un gran valor. Independientemente de que esté la seguridad", aseveró.