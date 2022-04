Antonio Resines presenta su nueva serie: "Estoy más o menos apañado"

Apoyado en una muleta “para tener un punto de apoyo cuando se acaban las barandillas”, Antonio Resines ha presentado en el Teatro Real de Madrid su nueva serie, 'Sentimos las molestias', que se estrena el próximo viernes y que protagoniza junto con Miguel Rellán.

“Estoy estupendamente, más o menos apañado”, ha apuntado el actor, que todavía se está recuperando de las secuelas del coronavirus, en un encuentro con público, tras la proyección del primer episodio de la serie escrita y dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero ('Vergüenza').

Resines abandonó el hospital en febrero tras haber estado 48 días ingresado por complicaciones derivadas de la covid, 36 de los cuales estuvo en coma inducido en la UCI. De hecho, la serie iba a estrenarse en febrero pero se retrasó por el estado de salud del actor.

En 'Sentimos las molestias', interpreta a Rafael Müller, un aclamado director de orquesta que mantiene una amistad de décadas con Rafa Jiménez (Miguel Rellán), un rockero que se niega a olvidar los escenarios.

“Es una apuesta arriesgada el haber dicho “a ver qué pasa si subimos la edad de los protagonistas”. No es lo habitual, menos cuando trabaja Coronado. Mientras está Coronado estamos todos salvados, pero casi ningún protagonista absoluto tiene más de 60 años”, ha contado el actor de 67 años.

El elenco de 'Sentimos las molestias' Efe

En la serie, los dos Rafas tendrán que luchar por seguir encajando en un mundo velozmente joven que insiste en retirarles del tablero de juego, a pesar de que ellos se sienten todavía en plenas facultades. Convivirán, entre otras cosas, con las nuevas tecnologías y se darán cuenta de que no les queda otra que adaptarse o morir.

"Es una serie muy anclada en tiempo de hoy y en ella flota la pregunta, ¿la sociedad les ha hecho un hueco para que sean partícipes?", ha contado Fernández-Armero sobre esta comedia con tintes de tragedia, una serie que "va tiñéndose por unos momentos con un tono de cierta amargura, nostalgia o ternura".

Cuando empezaron a crearla, ha añadido, lo único que tenían claro es que querían hacer una serie con Rellán y Resines. "Queríamos explorar un nuevo nicho de personajes que no eran lo mismo de siempre de treintaytantos. Por ahí estaba muy contado y buscábamos hacer algo diferente", ha agregado

Al principio, Rellán iba a ser el director y Resines el rockero pero luego los directores decidieron arriesgar y cambiarlos. “Yo me quejo con cierta frecuencia de la poca imaginación de vuestros colegas (cineastas), sobre todo desde que hice 'Compañeros', me han llovido las ofertas de ser profesor, catedrático, y yo digo, ofrecedme algo de drag queen”, ha bromeado Rellán, de 78 años, que estuvo también en el hospital en 2020 por complicaciones derivadas de la covid.

En 'Sentimos las molestias', Rellán se ha atrevido a subirse a los escenarios pues ha puesto voz a 'Cuidado con el perro', la banda sonora de la serie, cantada con el grupo Suburbano.

"Hay que aceptar el paso del tiempo y sabemos que nos vamos a morir, se ha muerto mucha gente pero no pasa nada. Lo que no hay que hacer es rendirse. Hay una frase que me pone los pelos de punta, “yo ya no”. Hay gente que se rinde, hay gente que son viejos con 24. Pero hay que vivir como si se fuera a ser inmortal, como dice el proverbio, aunque sea el último día, planta el manzano", ha añadido en un evento en el que han estado presentes las actrices Fiorella Faltoyano y Melina Matthews, que participan también en la serie.