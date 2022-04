Antonio Resines habla de su estancia en la UCI: "Me quería morir, ya no podía más"

Antonio Resines ha hablado por primera vez sobre su experiencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras contagiarse de coronavirus. El actor pasó la enfermedad en el mes de enero y dadas las complicaciones en su estado fue ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid durante más de un mes.

El actor ya había aparecido previamente en público, en programas de televisión como El Hormiguero o para recibir la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en un acto presidido por los Reyes, pero no había sido hasta este fin de semana, en una entrevista recogida por el diario 'El País', cuando ha hablado de su estancia en el hospital madrileño.

Resines estuvo ingresado varias semanas con un pronostico grave que finalmente consiguió superar. "Me quería morir, ya no podía más. De hecho, se lo dije a los médicos: 'Pegadme un tiro de una puta vez… Pero no os preocupéis, dejo ante notario que lo he pedido yo para que no tengáis problemas'", confesaba.

Este estado y la gran cantidad de medicamentos para paliar los dolores le provoco delirios hasta insultar a familiares y personal sanitario que entraba en su habitación: "Cuando fui consciente, me tiré cuatro días pidiendo perdón a todo el mundo".

"Quería irme de ahí, a leer el periódico con un amigo que se murió hace ocho años, Rafa Santillán. Tomarme un café o una caña con él y otros también de por aquí, pero para eso me tenía que morir. Mandé una carta a mis padres. Pero una carta como de alguien que no sabe escribir, como de película de paletos. Les decía que en el tránsito cuidaran de Ana y de Ricardo, mi hijo. Me cansé, me cansé de verdad, me estaba yendo… Probablemente me encuentre a mis padres y a mis amigos por ahí, me figuré. En ese momento creí, sí, que quizá hubiera algo", explicaba en la entrevista.

Durante su relato, aprovecho para alabar y agradecer la labor de los sanitarios así como criticar la falta de financiación: "El problema fundamental de la sanidad no son los trabajadores (...). Los que atienden y se dejan ahí la vida te tratan como si estuvieras en un palacio".

La recuperación del actor ha sido más rápida de lo que esperaba, algo de lo que se siente orgulloso: "Un día te levantas de la cama, das tres pasos. Hoy he hecho cuatro kilómetros. Parando. Me encuentro muy bien", finalizaba.