Jordi Évole anuncia su vuelta con unos kilos de más, ¿realidad o reclamo publicitario?

¿Es Jordi Évole? "Sí, es él. La pandemia lo ha cambiado. Le toca ponerse en forma", asegura el equipo del periodista catalán al comienzo de la promoción de la nueva temporada del programa 'Lo de´Evole'.

El presentador aparece haciendo ejercicio en un gimnasio visiblemente con más peso. Y acaba diciendo que "trabajará el doble".

Queda por saber si se trata de un reclamo publicitario para animar a ver su regreso a la pequeña pantalla en La Sexta o bien realmente ha ganado unos cuantos kilos durante la pandemia.

El propio Évole ha publicado en Twitter el vídeo del anuncio de la tercera temporada de 'Lo de Évole', que acompaña con estas palabras: "No os la perdáis pero no os asustéis. Y os prometo una cosa. Esta temporada voy a trabajar más. Mucho más. El doble". "Poco a poco. Que me estoy poniendo en forma. Este es el primer capítulo".

Ay, la pandemia y los confinamientos.pic.twitter.com/HgeN951uRD — Jordi Évole (@jordievole) February 7, 2022

Si se trata de un posible filtro o una alteración audiovisual para modificar su estado físico de forma artificial se sabrá cuando se estrene el programa, para lo que aún no tiene fecha concreta.