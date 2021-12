Las campanadas, con Blanca Liso e Iñaki Urrutia en Aragón TV: "Vamos a disfrutar y a empezar el año con risas aseguradas"

Los presentadores de Blanca Liso (‘Aragón en abierto’) e Iñaki Urrutia (‘Atrápame si puedes’) son los encargados de retransmitir este año las campanadas de fin de año desde la zaragozana plaza del Pilar. Los dos populares presentadores desvelarán en los instantes previos al fin de año una sorpresa relacionada con la radiotelevisión autonómica aragonesa, que este año ha celebrado su 15º aniversario. El vestuario que lucirán en una noche tan destacada será otra de las sorpresas.

Como pista, Liso desliza que "es una apuesta muy especial que nunca se ha hecho antes en Aragón TV". La presentadora dará por tercera vez la bienvenida al nuevo año en Aragón TV. Antes lo hizo en 2016 y 2019. "Siento la misma emoción o más nervios todavía que la primera vez. Entonces lo hice de una manera más inconsciente y ahora soy plenamente consciente de la importancia de esta retransmisión", añade.

La periodista y presentadora tiene claro su deseo para 2022: "Salud, salud, salud… y un poquito más de salud. Y test de antígenos negativos y PCR negativas para todos".

El humorista Iñaki Urrutia se estrena este viernes como presentador de las campanadas. "Como nunca las he dado no sé yo cómo es esa tensión, si es un reto mayor o menor que actuar en directo en un teatro. Soy tan inconsciente que todavía no me ha dado tiempo a pensarlo", comenta.

En el vídeo promocional emitido por la cadena autonómica en estos días, Liso se hace con una capa, a lo Ramón García, y deja a Urrutia un edredón, a lo Cristina Pedroche, que está creando tendencia en las redes sociales. "He pensado realmente crear mi línea Urrutia Home, pero que lleve a la confusión. Por ejemplo, una cubertería, y que la gente diga ‘pero ¿por qué?’ Y así poder responder: ¿por qué no? En la confusión yo vivo bien", bromea.

Urrutia, que tiene raíces familiares en la localidad zaragozana de Alborge, en la Ribera Baja, se muestra muy ilusionado con este reto y no es muy exigente con sus deseos para 2022: "Está la cosa tan fastidiada desde hace dos años que solo pediría que nos quedemos como estamos, porque es que ya me da miedo augurar nada positivo. Soy un tío optimista, pero me están doblegando. Así que deseo que nos quedemos como estamos, o un poquico mejor. Con eso yo me apaño", expresa.

Este viernes, a las 23.40, Blanca Liso e Iñaki Urrutia se colarán en los hogares de los aragoneses desde uno de los balcones situados frente al reloj del Ayuntamiento en la plaza del Pilar de Zaragoza. En los días previos a esta cita, los presentadores aseguraron que van "a disfrutar, desconectar y a empezar el año con risas aseguradas". Tras esta retransmisión, Aragón TV ha preparado el especial ‘Que nos quiten lo bailao’, en el que recupera actuaciones de artistas de primer nivel aragoneses, nacionales e internacionales. Una cita con la nostalgia, la diversión y la buena música que se prolongará hasta casi las 2.30 de la madrugada.