Fiesta doble en los Premios Ondas, tras un año sin celebrarse por la pandemia

La fiesta ha sido doble este mediodía en el Palauet Albéniz de Barcelona, donde se han reunido los galardonados de los Premios Ondas 2021 con los de la edición anterior, después que el año pasado se anulara la gala por la pandemia.

Más de cien personas, entre premiados y autoridades, han posado este martes en la más multitudinaria fotografía de familia de la historia de estos premios que Radio Barcelona celebra anualmente desde 1954.

Una fotografía que ha estado a punto de suspenderse porque la mañana se ha levantado lluviosa, pero finalmente el cielo se ha despejado y los músicos, actores y periodistas galardonados han podido sonreír a los fotógrafos en los jardines de Montjuic.

"Esta fotografía y esta celebración es una buena metáfora de la covid. Nunca sabes lo que va a pasar y hay que irse adaptando a lo que viene. Si se puede celebrar, se celebra, si no se puede, no se celebra, porque esto ha venido para quedarse", ha dicho a Efe la reportera de TVE Mavi Doñate, premiada por su trabajo desde China en los inicios de la pandemia. La zaragozana es una de las galardonadas en los Premios Ondas 2020 que no pudieron recoger su premio el año pasado y que se han sumado a los del 2021.

El tradicional encuentro con los periodistas ha sido este año atropellado e improvisado, porque la lluvia ha obligado a cambios de última hora, pero el momento más parecido a lo que solían ser estos encuentros antes de la pandemia ha sido cuando la lluvia ha cesado y los operadores de cámara y fotógrafos han podido salir a los jardines y lanzarse sobre los premiados más mediáticos.

La reina de la fiesta ha sido la cantante Aitana, Premio Ondas Fenómeno Musical del año, en un 2021 en el que le llueven los reconocimientos. "En cuanto me enteré, mi padre se apresuró a explicarme que este era un premio muy importante", ha dicho la joven cantante, orgullosa de que, con sólo tres años de carrera, haya recibido un galardón con tanta historia.

En el otro extremo, en lo que a veteranía se refiere, Iñaki Gabilondo ha recordado hoy que su primer Premio Ondas lo recibió en 1969. "¿Impresiona verdad?", ha bromeado el periodista, que esta noche recogerá el Premio Ondas Especial de la Organización, que él ha calificado de "premio de la despedida" porque, a sus 79 años de edad, "es casi pornográfico seguir trabajando".

Junto a Aitana, otra de las caras conocidas más fotografiadas este martes han sido la del músico Pablo López, que ha dedicado el premio a los técnicos y los trabajadores de la música en vivo que "tan mal lo han pasado durante la pandemia".

Los micrófonos y las cámaras también ha rodeado con insistencia al presentador del programa 'Pasapalabra', Roberto Leal, a la actriz mallorquina Vicky Luengo, a los miembros del jurado del programa 'MasterChef' y al periodista Jordi Évole, que ha dedicado su premio al cantante Pau Donés, a quien entrevistó poco antes de morir para el documental por el que hoy recibe un galardón.

La gala de esta noche promete tener momentos muy emotivos, como este recuerdo a Pau Donés, y otros más festivos, porque, tal como ha dicho Jedet ('Veneno'), que se ha presentado con un vestido rojo espectacular, "la vida hay que aprovecharla, porque nunca sabes qué te va a pasar mañana".

Premiados

Los premios de 2021, que han batido un récord de participación con 550 candidaturas, han reconocido al periodista Iñaki Gabilondo con un Ondas especial, al programa 'Crims' (Catalunya Ràdio); al documental 'Eso que tú me das' (Atresmedia), de Jordi Évole junto a Pau Donés, y a la periodista Ángeles Afuera.

También han galardonado al programa deportivo 'Què t'hi jugues' (Ser Catalunya), los servicios informativos de la Ser en Canarias por la cobertura de la erupción volcánica, la actriz Vicky Luengo por la serie 'Antidisturbios' (Movistar+), el actor Álvaro Morte por 'La casa de papel' (Netflix) y al presentador Roberto Leal por 'Pasapalabra' (Atresmedia).

Como mejor series se han premiado a mejor comedia 'ex aequo' a 'Maricón perdido' (TNT) y 'Vamos Juan' (HBO) y como mejor drama a 'Antidisturbios' (Movistar+), y en los galardones musicales se ha reconocido a Mikel Erentxun, Aitana y Pablo López.

Los premios de 2020 galardonaron al exfutbolista y comentarista deportivo Michael Robinson -a título póstumo-, el cantante Joaquín Sabina, el programa 'Masterchef' (RTVE), la serie 'Patria' (HBO) y el periodista Fernando Ónega, entre otros.

También premiaron 'ex aequo' a los programas deportivos 'Carrusel Deportivo' (Ser) y 'Tiempo de juego' (Cope), a los servicios informativos de la Ser por la cobertura de la primera ola de la pandemia y a la corresponsal Mavi Doñate (RTVE).

Los Ondas 2020 también premiaron a la comedia 'Mira lo que has hecho' (Movistar+), las protagonistas de 'Veneno' (Atresmedia), Enric Auquer por 'Vida perfecta' (Movistar+) y tuvieron una mención especial para Luis Eduardo Aute -a título póstumo-.