Verónica Forqué se salta la prueba de eliminación en 'Masterchef Celebrity' y los jueces deciden que no haya expulsados

"Pepe, soy Verónica. Jefe, no tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas en una de las mejores experiencias de mi vida, usted sabe que soy muy luchadora y que estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no estar a la altura, pero no puedo y volveré cuando esté buena". Con este sorprendente mensaje de audio desaparecía sin dejar rastro Verónica Forqué de las cocinas de 'Masterchef Celebrity' este lunes. Y lo hacía justo antes de la prueba de eliminación en la que debía enfrentarse a sus compañeros Belén López, Juanma Castaño y el aragonés Miki Nadal, y cuando muchos la veían ya con un pie fuera del programa.

¿Qué ha pasado con Verónica Forqué? La aspirante ha dejado un mensaje explicando su cansancio y su retirada hasta que se recupere https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/JwJ4WKbcR9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Las redes sociales echaban humo al considerar que la extravagante actriz se escaqueaba así de la temida prueba de expulsión. Además, lo hacía el día en el que se decidían los semifinalistas de esta edición y tras enfadar a sus compañeros y a muchos telespectadores por una caótica y desesperante prueba de exteriores.

El mayor tongo de la historia de la televisión española lo estamos viviendo esta noche #MCCelebrity — 🍒 Mónica 🍒 (@Moniqueta_13) November 15, 2021

Cuando pensábamos que la Forqué iría a la prueba de eliminación || Cuando han dicho que no iba por cansancio, pero que volvería pic.twitter.com/d8HRf9F9JB — Mercedes (@mercedes_s_s_) November 15, 2021

La noche empezó tranquila con la visita de los familiares de los concursantes para cocinar junto a ellos. Paco León acudió para apoyar a su madre, Carmina Barrios; Bustamante contó con la ayuda de su hermano Igor, Miki Nadal estuvo con su sobrina, la madre de Juanma Castaño le dio algunos consejos, al igual que la pareja de Belén López o la hija de Verónica Forqué.

Fue esta última la que acaparó todo el protagonismo después durante la prueba de exteriores realizada en Tenerife, en la que una vez más puso a prueba la paciencia de sus compañeros de equipo. Los aspirantes se jugaban el pase a semifinales cocinando dos menús de dos Estrellas Michelín, Martín Berasategui y Ricardo Sanz. El equipo rojo estaba conformado solo por Carmina Barrios y David Bustamante. El azul contaba con Belén López, Miki Nadal y Verónica Forqué. Ambos estaban capitaneados por Juanma Castaño, que había sido el ganador del primer reto de la noche. Sin embargo, el periodista deportivo enseguida perdió los nervios ante la actitud de Verónica Forqué, que no paraba de probarlo todo y no estaba conforme con los preparados. Incluso llegó a intentar manipular una olla exprés, que estaba en los fogones en pleno funcionamiento, ante el estupor y el miedo de sus compañeros.

Yo con las croquetas y las patatas fritas cada vez que me invitan a cenar a una casa nueva #MCCelebrity pic.twitter.com/vPfP5KZp9t — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Estos momentos de descontrol terminaron pasando factura al equipo azul, que perdió la prueba. Por lo que Carmina Barrios y David Bustamante se salvaron de la eliminación subiendo directamente a la galería y convirtiéndose en los primeros semifinalistas de la noche.

Fue entonces cuando llegó el surrealista mensaje de Forqué ausentándose temporalmente del concurso y achacando su marcha al cansancio acumulado. Dejaba así a Belén López, Miki Nadal, Juanma Castaño con el delantal negro jugándose su permanencia.

Sin embargo, después de competir preparando el mejor plato de ramen del chef japonés Hideki Matsuhisa, los jueces del concurso decidieron a última hora salvar a los tres aspirantes.

¡Qué felicidad! @NadalMiki se salva también de la eliminación y se convierte en semifinalista de #MCCelebrity. ¡Esta noche no hay expulsado! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/2UucOFtiW3 — MasterChef (@MasterChef_es) November 16, 2021

Esta decisión de Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nágera amortiguó las críticas al programa en Twitter tras lo ocurrido con Verónica Forqué, pero muchos se preguntaban ya de madrugada si la actriz pasará directamente a la semifinal o la final cuando se sienta recuperada, algo que todavía no se ha confirmado. Habrá que esperar para descubrirlo.