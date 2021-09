tecnología

El MWC 2022 se centrará en la tecnología financiera, el 5G y la nube

El Mobile World Congress (MWC) 2022, que se celebrará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona del 28 de febrero al 3 de marzo, se centrará en seis temas: la tecnología financiera ('Fintech'), las conexiones 5G, la nube ('Cloud net'), la Inteligencia Artificial avanzada ('Advancing AI'), el Internet de las cosas ('Internet of Everything') y el horizonte tecnológico.