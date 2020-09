Jesulín de Ubrique: "A mi matrimonio le han puesto muchas trabas, pero aquí estamos"

Tras varios años de silencio mediático, Jesulín De Ubrique se confesó este domingo con Toñi Moreno en el programa 'Un año de tu vida', de Canal Sur. El diestro que perdió el pasado mes de agosto a su padre Humberto Janeiro a causa de una isquemia provocada por la diabetes, quiso recordar un momento especial para ambos. "Le pregunté a mi padre que si quería que fuese torero, me dijo que sí y le pedí entonces que no vendiese el campo", desveló entre lágrimas. Ahora es su hijo, Jesús Alejandro, de 13 años, el que quiere seguir sus pasos, algo que a Jesulín le emociona. El padre le puso al hijo delante de 50 becerros para que escogiese una, y se produjo un momento que no podrá eliminar jamás de su retina. "Le pegó esos diez pases y dijo '¿no querías que yo toreara? Pues ya he 'toreao'", contó en el programa.

Tampoco tuvo reparos en hablar de su matrimonio con María José Campanario, una unión que ha sufrido un importante desgaste en los últimos años por la fibromialgia que padece la odontóloga y la presión mediática que ambos han tenido que soportar. "Llevo 18 años casado con mi mujer, y año y medio que estuvimos como pareja. En ese intervalo de tiempo hemos tenido muchísimas diferencias, pero también nos han puesto muchas trabas en el camino pero aquí estamos con dos cojones", aclaró el torero, zanjando así todos los rumores sobre una posible separación entre ambos.

También tuvo tiempo de recordar cómo abandonó el mundo de la música porque le estaba perjudicando en su carrera taurina. Jesulín debutó en 1996 en el Festival de Benidorm con la canción 'Toda', que sería su primer y último hit. "Me senté con los productores y dije que se acabó el cante para mí. Aquello me costó 70 u 80 millones de las antiguas pesetas que tuve que pagar de mi bolsillo, ya que tenía cerradas galas para todo el invierno", admitió.