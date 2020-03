"Tales from the Loop", mucha ciencia ficción para hallar un poco de esperanza

"Tales From the Loop" es la nueva serie que presenta Amazon Prime Video, una historia de ciencia ficción protagonizada por Rebeca Hall y Jonathan Pryce que gira en torno a una máquina que hace posible lo imposible y que su creador, Nathaniel Halpern, espera que proporcione a la sociedad "un poco de esperanza" en los duros tiempos que corren.

"A menudo, en la actualidad, en la ciencia ficción y el entretenimiento en general hay mucha violencia y se abusa de la ansiedad y el miedo y la ira", explica en una entrevista con Efe Halpern, que se ha inspirado en un libro de arte narrativo con el mismo título creado por el sueco Simon Stålenhag.

"Aquí he querido crear un 'show' con una gran cantidad de empatía y con mucha emoción y una cualidad universal que pudiera proveer de un poco de esperanza sin ser sentimental", aclara el escritor, que a lo largo de su carrera también ha participado en producciones como las series "Legion" (2017) y "The Killing" (2011).

Halpern ha creado una serie de 9 episodios, de unos 50 minutos cada uno, en la que cuenta diferentes historias relacionadas con una máquina misteriosa denominada "Loop", ideada por un científico llamado Russ, que encarna el actor británico Jonathan Pryce.

En "Tales from the Loop", que se estrena el viernes 3 de abril en la plataforma digital de Amazon Prime, el enigmático instrumento, custodiado bajo tierra, hace posibles ciertas situaciones que anteriormente quedaban reservadas a la ciencia ficción, como el encontrarse durante la niñez con tu yo adulto, o convivir unos días con la versión de ti mismo que se ha desarrollado en una realidad paralela.

Para la actriz que se mete en la piel del personaje protagonista, Rebeca Hall (Loretta), la serie tiene un carácter único porque es "enigmática y contenida, y misteriosa y fantástica, pero además está anclada en algo familiar".

"Creo que es refrescante y bastante valiente. Nos pide que nos enfrentemos a preguntas filosóficas importantes sobre lo que significa ser humano de una manera muy sentida, sincera y vulnerable", opina Hall, conocida por su papel en "Vicky Christina Barcelona" (2008), "La maldición de Rookford" (2011) o "Christine" (2016).

Pero la intérprete, hija del prestigioso director de cine, teatro y ópera Peter Hall, subraya la originalidad no solo del argumento de la serie, que no tiene que verse necesariamente en orden cronológico dado el carácter independiente de la trama de cada uno de ellos, sino también de su elaborada fotografía y estética.

"No creo que nunca haya visto un programa de televisión inspirado en arte. Supongo que eso inmediatamente me hizo imagina que iba a tener una sensibilidad visual muy fuerte, un tipo de estética muy específico, y eso me pareció muy emocionante", elabora Hall.

Cuenta, además, que cuando le propusieron el proyecto, en el que también se ha involucrado el exitoso director y escritor Matt Reeves como productor ejecutivo, se lo describieron como si "(Ingmar) Bergman hiciera ciencia ficción".

"Creo que refleja que el ser humano en sí es resiliente. Que puede ser duro ser persona, pero también hay una belleza intrínseca en ello", zanja.

Además de Rebecca Hall y JonathanPryce, la serie cuenta con la actuación de Paul Schneider, Daniel Zolghadri, Duncan Joiner,Tyler Barnhardt, Jane Alexander y Ato Essandoh.