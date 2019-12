Programación TV: 'Gran Hermano Vip' y 'Estoy vivo' rivalizan este jueves 12 de diciembre

Todo hace pensar que 'Gran Hermano Vip 7' este jueves 12 de diciembre va a volver a pulverizar los récords de audiencia. Aquí encontrarás algunas sugerencias más que podemos encontrar en las cadenas de televisión esta noche.

'La voz de mi calle' en Aragón TV, a las 21.35

El programa vuelve al Tubo, la zona de tapas más importante de Zaragoza comprendida en el entramado de estrechas arterias con entrada por las calles Libertad, Estébanes, Mártires y Cuatro de Agosto.

Tanto es lo que tienen que contar sus vecinos, que esta edición está centrada en el Tubo nuevo, efervescente, alegre y repleto de bares.

'Gran Hermano Vip 7' en Telecinco, a las 22.00

Adara, Alba, Mila y Noemí se enfrentan mañana al veredicto de la audiencia en la gala de ‘GH VIP 7’. La que reciba menos apoyo en las votaciones de los espectadores abandonará definitivamente Guadalix de la Sierra y se trasladará al plató del programa para abordar su paso por el concurso y reencontrarse con sus compañeros.

A lo largo de la velada, las finalistas recibirán en la casa a algunos familiares, lo que dará lugar a intensos y emocionantes momentos. Por otra parte, en plató, Jordi González y los colaboradores habituales analizarán lo que ha dado de sí la visita a Guadalix de algunos concursantes expulsados y la pernocta de uno de ellos.

'Documaster': 'Callas - Kennedy -Onassis. Dos reinas para un rey', en La 2, a las 22.00

Documental sobre la historia real que hay detrás del mito que representaron las vidas de Maria Callas, Jacqueline Kennedy y Onassis para la sociedad de su época, las décadas de los 50 a los 70; personas que entrelazaron sus vidas empujadas por las necesidad de amor, prestigio y poder

'Pesadilla en la cocina' en La Sexta, a las 22.30

Esta semana, Alberto Chicote viaja a Valencia para acudir a la llamada de auxilio de los San Filippo, una familia siciliana de tradición hostelera que a pesar de haber tenido éxito profesional en el pasado hoy vive una situación cada vez más desesperada.

Los clientes no entran y los que entran no vuelven. Debido a la mala marcha del restaurante, la madre y el hijo mayor decidieron darle un giro a su cocina y hacer fusión italiano-española. El resultado: platos sin identidad, patatas bravas que no pican, paella con aroma a pesto espaguetis con nata cortada o calamares aderezados con tinta de calamar que puede resultar tóxica. Además, el padre es tremendamente supersticioso: echa sal por el suelo antes de los servicios para que le dé buena suerte. Y el hijo mayor cada día es más prepotente: cree saberlo todo, ser el salvador de los problemas y no necesitar aprender nada más.

Serie: 'Estoy vivo' en La 1, a las 22.45

Vero va a ser llevada a prisión tras pasar la noche en los juzgados. Márquez, Sebas y el Enlace traman un plan para que pueda fugarse durante su traslado. Mientras, Santos comienza a investigar por su cuenta y Márquez acabará reuniendo a todos para contarle que en realidad él es su amigo Vargas.

La funcionaria de la Pasarela ha traicionado a la Directora y quiere localizar las cápsulas para acabar con la futura hija de Susana. Carlota no duda en enfrentarse a ella y a su ejército de enlaces al mismo tiempo que el Enlace y Rebe son atacados en su casa.

En comisaría los compañeros de David le organizan una improvisada fiesta de despedida. David ha decidido dejar la policía para dedicarse por completo a cuidar de su familia y de los seres luminosos. Sin embargo, la celebración será bruscamente interrumpida cuando aparezca un antiguo conocido de Márquez y ponga en peligro la vida de todos.

Serie: 'New Amsterdam' en Antena 3, a las 22.40

Max se enfrenta cara a cara con la administración del hospital cuando se le ocurre un nuevo plan para pacientes sin seguro. Iggy lucha con una acusación presentada contra él. Sharpe navega su papel como subdirectora médica

Cine: 'Hitman: Agente 47' en Cuatro, a las 22.45

Hitman: Agente 47 sigue a un asesino de élite que fue manipulado genéticamente desde su nacimiento hasta llegar a ser una perfecta máquina de matar. Sólo es conocido por los dos últimos dígitos del código de barras que lleva tatuado en la parte posterior de su cuello y es la culminación de décadas de investigación. Su último objetivo es una importante corporación que planea sacar a la luz el pasado del Agente 47 para crear un ejército formado por asesinos cuyos poderes superan a los suyos propios.

La película está dirigida por Aleksander Bach; y protagonizada por Rupert Friend, Zachary Quinto, Hannah Ware y Emilio Rivera.

'Comando actualidad' en La 1, a las 23.50

El programa se titula 'Mi vida con un robot' y muestra los avances tecnológicos aplicados a la medicina. Desde ojos biónicos hasta exoesqueletos, estos robots tienen la función de mejorar la calidad de vida de los pacientes.