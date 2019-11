Programación de televisión del jueves 21 de noviembre: de Gran Hermano VIP a 'Estoy Vivo'

Estas son algunas sugerencias de la programación del jueves 21 de noviembre de 2019.

Gala de Gran Hermano VIP a las 22.00 en Telecinco

Desde la expulsión de Gianmarco hace ya dos semanas, Adara se ha estado quejando en la casa de lo distante que estaba Hugo Castejón con ella. Él ha sido uno de sus grandes apoyos en el concurso. En la gala de esta noche se conocerá quien será el expulsado de esta semana. Antonio David, Noemí y Hugo Castejón son los nominados tras la salvación del pasado martes de Adara y Mila.

Documaster a las 22.00 en La 2

En las paredes del museo del Prado se cuentan infinidad de historias preciosas relacionadas con la Biblia o con la mitología. En el documental '200. Museo de símbolos' van a intentar repasar las más bonitas y significativas y ver cómo presentan diversos niveles de lectura que las hacen incluso más interesantes de lo que aparentan.

'Estoy vivo' a las 22.40 en La 1

Márquez decide hablar con María para arreglar su situación con Sebas. Él le asegura que su amigo les está ayudando en una misión, pero María no creerá ni una sola palabra hasta que no vea con sus propios ojos lo que le sucede al Enlace.

David quiere extraer el ser que lleva dentro Iago e irá a buscarlo para obligarlo a ir al monasterio abandonado donde se ha refugiado con su familia.

La relación entre Carlota y el Enlace es cada vez más estrecha. La joven comienza a sentir un apego especial por él cuando recibe una comunicación urgente de la Pasarela: su misión no ha cambiado y si el Enlace tiene a uno de esos seres en su interior, debe matarlo.

Antuán amenaza a Vero para que se apresure a encontrar su dinero. La comisaria intentará mantener al margen a Rebe y Adrián, pero éste acaba descubriendo que Alicia está investigando a su madre por corrupción.

Márquez intenta ayudar a Vero y vuelve a casa de Inma para que le dé información sobre Antuán. Santos sigue sospechando que Márquez y Vero son cómplices y decide acompañarlo.

Atónitos huéspedes a las 23.25 en Aragón TV

Atónitos Huéspedes busca este jueves la inspiración en el trabajo de los creadores aragoneses. La obra de la fotógrafa zaragozana Isabel Alcaine da comienzo a este programa.

Christian Peribáñez entrevista a la artista multidisciplinar zaragozana Susana Modrego, que realiza una performance basada en el concepto de arteterapia en Juslibol (Zaragoza). El poeta Andrés Vicién pone verso y ritma en directo a esta obra conceptual.

Luis Grañena es un conocido caricaturista y retratista digital. Desde su estudio situado en Valderrobres (Teruel) ha puesto rostro a cientos de personajes famosos en medios tan importantes como Vanity Fair, Finacial Times, New Yorker o Heraldo de Aragón.

Desde la Librería Anónima de Huesca se recomienda a los espectadores una lectura inspiradora, y también se muestra el ensayo sobre el trap que ha escrito Ernesto Castro, y en el que reflexiona sobre cómo este movimiento musical ha trascendido para llegar a ser una corriente social.

Christian Peribáñez entrevista a tres integrantes de la revista digital Zero Grados, que explican cómo se puede fomentar la cultura alternativa desde las aulas del grado de Periodismo de la Universidad de Zaragoza, donde surgió la iniciativa.

El programa finalizará con la actuación estelar del grupo musical Modelo, que interpretan uno de sus temas desde un lugar tan inspirador como un cuarto de baño.

'Transporter' en Cuatro a las 22.45

Frank siempre está disponible, y con él su rapidísimo coche para entregas de alto riesgo. Esto es debido a que a lo largo de su trayectoria profesional este despiadado conductor se ha curtido en más de mil batallas donde se ha enfrentado a individuos realmente despiadados, que suponen lo peor del ser humano. Al igual que los demás transportistas, obedece las tres reglas de oro: no hacer preguntas, no abrir los paquetes y, sobre todo, no romper los dos mandatos iniciales si no quieres terminar muerto.

Pero esta vez va a ser totalmente diferente, puesto que el protagonista acaba de tomar la poco meditada decisión de abrir la bolsa que lleva en el maletero de su coche. Allí ha descubierto a una joven asiática llamada Lai, que pedirá desesperada su ayuda. Enfrentado a un ligero cargo de conciencia y a un oscuro asunto de comercio y tráfico de personas, Frank no podrá mantener los ojos cerrados por más tiempo, y acabará optando por ayudar a este "encargo" tan especial y, luego de unos cuantos días compartiendo vehículo, sugerente.