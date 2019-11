Pepe Cerezo: "Los modelos de suscripción requieren un periodismo de calidad"

El experto en estrategia y transformación digital Pepe Cerezo, con una amplia carrera en el sector de los medios de comunicación, analiza el panorama actual de los medios de comunicación en su nuevo libro ‘Los medios ante los modelos de suscripción’ (UOC, 2019), que este miércoles (19.00) se presenta en la sede de Hiberus Tecnología (Isabel la Católica, 6), en Zaragoza.

Xalok – Hiberus Media Labs organiza este acto que contará con la participación de Miguel Madrid, director de Transformación Digital del Grupo Henneo; Pepe Verón, vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Jorge; Isabel Ara López, responsable de Comunicación de Hiberus Media Labs, y el autor del libro, Pepe Cerezo.

‘Los medios ante los modelos de suscripción’ se publicó hace poco más de un mes y es una obra que prolonga y completa el volumen anterior ‘Los medios líquidos’ (UOC, 2018), así como varias publicaciones en torno a la transformación digital y modelos de suscripción en medios de comunicación.

El modelo de negocio de la prensa ha dado un giro y el descenso de los ingresos por publicidad tradicional en las ediciones impresas, y la calidad de la circulación, no se ha compensado con los ingresos que generan la publicidad en las ediciones digitales de los medios. Por esta razón, el escenario actual requiere adoptar nuevas fórmulas que contribuyan a la continuidad y supervivencia de un sector en constante evolución.

En este contexto, las suscripciones digitales se convierten una una nueva vía de ingresos -aunque no la única- que comienza a implementar en los medios españoles. Sobre esta cuestión, Cerezo aporta su visión y anticipa cómo la transformación digital completa este proceso en el que juega un papel fundamental la calidad periodística.

Hace ya un tiempo que distintos medios anglosajones y de varios países del norte de Europa aplican con éxito modelos de suscripción. En este sentido, Cerezo señala que “ha llegado el momento de hacer lo mismo en España. Es necesario buscar nuevos modelos de negocio directos y uno de ellos es el de suscripción. No es el único pero sí el más importante. Algunos diarios digitales y varias cabeceras regionales ya estaban explorando esta vía de ingresos y grandes medios como ‘El Mundo’ ya empiezan a dar pasos en este sentido. En poco tiempo, hacia final de año o comienzos de 2020 veremos cómo las suscripciones se convierten en una apuesta decidida y generalizada”.

Para ello, el experto en transformación digital subraya la necesidad de las empresas informativas de explorar el ‘funnel’ -embudo- de conversión de lectores en suscriptores. “Es preciso conocer muy bien a tu audiencia, fidelizarla de alguna forma: vía registro, ‘newsletters’, ‘podcasts’... y a partir de ahí ofrecerles una propuesta de valor que haga que un porcentaje de los lectores, que no va a ser elevado al principio, por supuesto, empiecen a pagar y así poder orientar la estrategia hacia un modelo híbrido de ingresos por publicidad, suscripciones y otros modelos diversificados: eventos, ‘merchandising’, comercio electrónico…”, añade.

Cerezo matiza que, aunque no se puede importar el éxito de grandes cabeceras estadounidenses como ‘The New York Times’ o ‘The Washington Post’ “permiten extraer muchas lecciones. Una de las principales consiste en un cambio de la organización y de la cultura de la industria de la comunicación orientada a conseguir grandes audiencias. Ahora lo importante es la fidelización y el conocimiento del usuario, a quien hay que poner en el centro, escucharle, hablar con él, ofrecerle propuestas de valor ‘as a service’ -como servicio-”, apunta.

El experto en estrategia digital recuerda que “todo eso es lo que ha hecho ‘The New York Times’, por ejemplo” e indica que otra de las claves “consiste en la verticalización, intentar encontrar qué relación tienes con nuevas audiencias o audiencias de nicho y ofrecer un valor diferencial a través de ‘newsletters’ y contenidos sobre temas que les interesan (cocina, viajes, salud, etc.). Debe generarse contenido específico para estos lectores y sobre todo un periodismo de calidad para que una audiencia esté dispuesta a pagar por ello”.

Acerca del modelo de negocio orientado hacia las suscripciones Cerezo matiza que “se ha encontrado el camino pero transitar por él no va a ser fácil. Cada medio tendrá que encontrar su ecuación perfecta para resolverlo. Hay que ser optimista pero sin descuidar que acometer estos cambios conlleva dificultades, incluso para los grandes medios norteamericanos”.