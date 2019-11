El desparpajo de Broncano protagoniza la antesala de unos Ondas sin Rosalía

El humorista David Broncano y su equipo de 'La Resistencia', ganadores al mejor programa nacional de entretenimiento, han acaparado este jueves la atención en unos premios Ondas con la ausencia destacada de la cantante Rosalía, por la coincidencia con los Grammy Latinos.

Los premiados en la 66 edición de los galardones que entrega Radio Barcelona, de la Cadena, Ser se han dado cita en el palacete Albéniz, como cada año antesala de la gala de entrega, que en esta ocasión presentará Juan Carlos Ortega en el Liceu.

Junto a Broncano y Rosalía, los Ondas también han distinguido el trabajo de Andreu Buenafuente y Berto Romero por su programa de radio 'Nadie sabe nada', así como a la actriz Candela Peña ('Hierro'), el programa 'Salvados' en sus primeras temporadas con Jordi Évole al frente o el trabajo de periodistas como Pepa Bueno, Carlos Herrera o Alejandra Andrade.

David Broncano se ha mostrado "feliz" por el que ya es su segundo caballo alado consecutivo, después de recibir otro Ondas en 2018 por el programa de radio 'La vida moderna'.

"Estoy muy contento. Estaría feo decir que me da asco el premio. Es como si me diera un abrazo mi madre. Es que la veo poco. Cuando me lo comunicaron dije, joder, con esto sustituyo no ver a mi madre en dos meses", ha dicho el jienense con su habitual desparpajo.

Broncano ha llegado acompañado de todo su equipo, incluido Jorge Ponce, Grison y Ricardo Castella.

De 'La Resistencia', el programa estrella de Movistar, cuyas entrevistas tienen número de visualizaciones récord en Youtube, el jurado ha destacado su "innovación" en el género del "late night" y su apuesta por dar voz y presencia a "talentos jóvenes o no tan conocidos por el gran público".

El humorista jienense ha sido el más reclamado por los medios ante la ausencia de la cantante Rosalía, premiada como "fenómeno musical del año", pero que se encuentra en Las Vegas (EEUU) donde podría ganar hasta cinco Grammy latinos.

Por su parte, Andreu Buenafuente, que ha ganado el premio con Berto Romero por 'Nadie sabe nada', "hijo" del "matrimonio" humorístico, según el cómico, el galardón es una razón para sentirse "vivo y actual", a pesar de que -como ha recordado- acumula 30 años de experiencia en la profesión y ya son cuatro los Ondas que atesora.

"Hay algo muy puro en los programas que hacemos, delante de 100 personas... me he reenamorado de la radio, aunque en realidad nunca he dejado de estar enamorado", ha admitido Buenafuente, que ha relatado con humor cómo Romero, ausente este mediodía por un rodaje, lo "insultó" por anunciarle el Ondas que habían ganado a través de una nota de voz, y no con una llamada.

Otro de los premiados más buscados por las cámaras ha sido el actor Miguel Ángel Silvestre, que ha celebrado su segundo Ondas con la "misma ilusión" que le hizo el primero, aunque en esta ocasión el galardón tiene para él un significado especial, ya que considera que puede ayudar a visibilizar la "injusticia" del caso de Pablo Ibar, a quien ha decidido dedicar el premio.

Tampoco no han faltado a la cita en el Palacete Albéniz algunos nombres del elenco de la serie 'Arde Madrid' (Movistar +), como Anna Castillo o Paco León, que ha lamentado el ascenso de Vox en los últimos comicios generales: "Nadie se esperaba que hubiera tanta gente que comulgara con esos pensamientos".

La reivindicación feminista la pusieron Candela Peña, que se mostró orgullosa de haber conseguido su papel en 'Hierro' pese a no ser la opción más "obvia" de casting, y la periodista de RTVE Paloma del Río, que defendió la voz de la mujer en las retransmisiones deportivas, un mundo tradicionalmente dominado por los hombres.

En el apartado periodístico, además de Évole, Herrera, Bueno y Andrade, también recibirán Ondas por sus trabajos Carlos Franganillo y Carlos Alsina, al mejor presentador y al mejor programa especial, respectivamente.

Pepa Bueno, que recibe el galardón por los siete años que ha estado al frente del primer tramo de 'Hoy por hoy' (SER) ha explicado que este premio es "como un broche de oro a una etapa muy bonita y muy energética", tanto desde el punto de vista del aprendizaje como del periodo de la historia de España que le ha tocado explicar.

Por su parte, el presentador de la COPE Carlos Herrera ha dicho querer compartir el Ondas "con la gente a la quiero mucho y admiro", su equipo, y ha agradecido recibir el premio de la Cadena Ser, que también considera su "casa".

La nota musical la pondrá la ganadora del Ondas nacional de música de este 2019, Vanesa Martín, en una gala que echará de menos a la popular Rosalía y que tendrá un recuerdo, con un Ondas a título póstumo, para el cantante Camilo Sesto, fallecido este año.