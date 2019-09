Tinder se apuntará al fenómeno de las series con una historia apocalíptica

La popular aplicación de citas Tinder lanzará su propia serie de televisión en internet con una historia apocalíptica en la que los usuarios podrán elegir el destino de la trama deslizando entre varias opciones, informó la publicación Variety.

Al parecer, la historia será del modo "elige tu propia aventura" y seguirá a un grupo de personajes que afrontan el fin del mundo bajo la pregunta "¿Con quién pasarías tu última noche con vida?".

Los usuarios podrán acceder a la serie desde la aplicación de Tinder, y la forma en que decidirán el destino de los protagonistas será la misma en la que ya seleccionan a sus perfiles favoritos para citas: deslizando a la izquierda o a la derecha.

De acuerdo con Variety, la producción de la ficción acaba de terminar, con más de dos horas de contenidos que previsiblemente se estrenarán en octubre.

Fuentes de Tinder, cuya sede está ubicada en West Hollywod (California), declinaron concretar a Efe más detalles sobre el lanzamiento de la serie y los países en los que estará disponible.

El proyecto, aún sin título, contará con seis episodios rodados en Ciudad de México y dirigidos por Karena Evans, quien ha trabajado en vídeos musicales para el rapero Drake, incluido el éxito viral 'In My Feelings'.

La serie se ha ideado para ser visualizada en formato vertical desde la pantalla de los teléfonos y para que sea una experiencia compartida entre los usuarios de Tinder, pues un algoritmo enlazará a los usuarios que hayan escogido opciones similares en la trama para proponer potenciales encuentros.

A principios de septiembre, Tinder cayó en la Bolsa de Nueva York después de que Facebook anunciara el lanzamiento en Estados Unidos de una plataforma propia, 'Dating', con el mismo fin.

El gigante de las redes sociales presentó su propia aplicación, que entrará en competencia de Tinder, como una plataforma para ayudar a sus usuarios a "encontrar el amor" en la red social.