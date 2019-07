La parrilla del grupo Mediaset continúa muy pendiente de todo lo que ocurre en la edición de este año de 'Supervivientes'. Ayer, en 'Supervivientes: conexión Honduras', no hubo expulsados, pero tampoco hizo falta. Los protagonistas del 'reality' de éxito ofrecieron suficiente drama para que los espectadores disfrutaran.

Albert sufrió el ataque de un escorpión por el que, incluso, llegó a recibir atención médica. "Hoy he tenido la gran suerte de recibir la picadura de un escorpión mutante", dijo. El ataque le ha dejado una marca en la mano izquierda, pero el pertiguista pidió a la audiencia y a su familia que no se preocuparan por él. "Soy muy superviviente", afirmó.

📽️ El superviviente ha confesado que se asustó mucho tras la picadura de un escorpión #ConexiónHonduras10 https://t.co/OVRpqjGqgH — Supervivientes (@Supervivientes) 30 de junio de 2019

La que continúa acarreando problemas en la isla es Isabel Pantoja. Colate, que a pesar de haber sido expulsado continúa en Honduras, arremetió contra ella en el programa de ayer. "No detesto a nadie pero una cosa es la vida personal y otra las mañas y el comportamiento que he visto aquí dentro", dijo sobre ella. El ex de Paulina Rubio, por cierto, se vio por primera vez en un espejo, con 12 kilos menos con respecto a cuando entró en el programa, y confirmó que su rubio es natural.

La tonadillera, que también fue criticada por parte de sus compañeros en la gala pasada, no pudo evitar llorar, teniendo que ser consolada por Dakota y Omar. "Lo que está aguantando esta mujer, no lo está aguantando nadie", denunció Dakota. A pesar del recuerdo de la discusión, Pantoja aclaró: "Mis lágrimas no son por ellos, son porque echo de menos a mi gente".

Violeta acudió en directo al plató para comentar su paso por el programa, desde su relación con Fabio hasta su abandono por motivos de salud, pasando por su enemistad con Albert o el falso positivo que le dio un test de embarazo. El momento gracioso de la noche fue cuando la concursante acusó a Jordi González de leer lo que decía mientras presentaba, refiriéndose al teleprompter.