Las lágrimas de Kit Harington cuando descubre el final de Daenerys

Aquí hay 'spoiler'. Y de los gordos. Si no ha visto el final de 'Juego de Tronos' y no quiere que nadie se lo destripe debería dejar de leer ahora mismo. Si ya conoce cómo acaba la historia, o si no le importa descubrirlo, esta noticia viene cargada de emociones intensas.

Con la despedida de la serie, la cadena responsable de esta exitosa megaproducción, HBO, ha empezado a sacar de la chistera pequeñas perlas para hacer menos duro el duelo de los fans.

Vídeos que muestran cómo se rodaron las escenas más intensas, conversaciones en el 'backstage' y grabaciones de los ensayos son las más exitosas. Y entre estas últimas, hay una que ha robado el corazón de los espectadores.

Quizá porque en ella aparecen dos de los grandes protagonistas de la serie, Kit Harington y Emilia Clarke, que encarnan respectivamente a Jon Snow y Daenerys Targaryen. Su intensa historia de amor ha sido una de las favoritas de los fans y su final uno de los que más les ha conmocionado.

Aquí va el 'spoiler': espantado por la brutalidad que demuestra la joven reina, que arrasa Desembarco del Rey en venganza por la muerte de su consejera y amiga Missandei y de su dragón-hijo, Jon Snow asume que la única posibilidad de que la paz llegue a los Siete Reinos es matarla. Pero lo hace por sorpresa, en una escena en la que da un beso apasionado a Daenerys y, repentinamente, le clava a la vez un puñal en el corazón.

Este momento del último capítulo dejó asombrados a los espectadores, pero a tenor de uno de los vídeo de los ensayos que ha mostrado HBO, también dejó sin palabras al propio Harington.

#SpoilerAlert en la organización de cada serie o película es común leer el guión con los actores antes de filmar las escenas y es este es el momento en el que el actor Kit Harington se entera que su personaje Jon Snow asesina a Daenerys en #GoT

-- pic.twitter.com/3dAnWz2p4w — LasPlayerasMX (@lasplayeras_mx) 27 de mayo de 2019

Así, en la grabación se ve a los actores sentados en torno a una gran mesa, leyendo sus guiones. Harington está enfrente de Clarke, que sí sabe lo que ocurre en la escena. Pero él lo descubre en esa lectura y no puede evitar las lágrimas ante el terrible destino del que ha sido su personajes y de su amada,

Un momento tierno y emocionante, que refleja cuánto se implican los actores con los caracteres que interpretan.

Esperemos que Jon Snow encuentre otra vez el amor allí en las tierras del Norte.