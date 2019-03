Mario Casas regresa a la televisión con 'Instinto', una serie de Movistar + que se ha presentado este domingo en el Festival de Málaga donde el gallego "se lanza a la piscina", como ha explicado él mismo gráficamente, porque "el calibre" de su personaje le ha supuesto un reto "emocional, físico y sexual".

"Ha sido un placer y una oportunidad interpretar este personaje, estoy muy orgulloso, era difícil y complicado para mi, y creo que ha quedado genial. Espero que la gente disfrute", ha dicho Casas, ocasionando una carcajada en la rueda de prensa donde presentaban la serie, porque 'Instinto' tiene mimbres de cine erótico y no esconde ninguna parte del cuerpo del actor desde el primer capítulo.

"Espero que la gente lo disfrute y lo pase bien", ha precisado el gallego, que ha destacado "el vuelo" de su personaje del que no se sabrá lo fundamental hasta casi el final. "Trabajamos sabiendo lo que le pasaba, pero me parece interesante que el público no lo sepa hasta casi el final", ha señalado.

Casas es Marco Mur, un joven empresario de éxito, millonario y asocial que sufre constantes ataques de ansiedad que no calma con nada, ni siquiera con sus numerosas visitas al club privado de lujo donde practica sus fantasías sexuales "bondage".

A su alrededor basculan contratos multimillonarios, mujeres inteligentes e impresionantes a partes iguales, proyectos de alta tecnología con energías renovables y mucha exclusividad "y elegancia", añade el director de la serie, Carlos Sedes ('Fariña'), a la vez que escabrosas historias, entre ellas, la de su madre, espectacular Lola Dueñas en su primer papel televisivo.

Destacable también el papel del hermano pequeño de Casas, Óscar, que interpreta al hermano con autismo de Mur. "Ha sido increíble hacer a José, con lo especial que es, transmite mucha libertad, él es libertad", apunta el adolescente, que ensayó con psicólogos y se empapó del personaje en un centro de chicos con el mismo trastorno, según ha contado.

En el reparto, Ingrid García-Jonsson como la cuidadora de José; Silvia Alonso, en el papel de Eva, "una ingeniera que simboliza la tentación y tiene mucho misterio", dice la actriz; Jon Arias como Diego, el socio, y Bruna Cusí como la novia de Diego y asesora de la empresa.

Sedes ha apostado por una "atmósfera de lujo, pero también con morbo: se buscan ilusiones blancas y menos blancas, y con el tiempo sabremos por qué Marco va a ese tipo de club", comenta sobre el escenario más impactante de la serie, que evoca irremediablemente 'Eyes wide shut', de Kubrick, reconoce el director.

"Y han cortado cosas", informa Mario Casas y confirma el director. "Es que si te vas de ahí, lo que sale resulta sórdido, no sería elegante", considera el actor.

"Después de rodar 'Instinto' -ha añadido Sedes- mi vida me parece aburrida".

Teresa Fernández-Valdés, de la productora Bambú, responsable de series como 'Velvet', 'Fariña' o 'Las chicas del cable', ha definido "Instinto" como "thriller erótico que profundiza en la psicología de los personajes y habla de muchos tipos de amor, y también de deseo, y de cómo, cuando a veces se confunden, las cosas se vuelven truculentas".

También se ha felicitado de la "valentía" del Festival por presentar la serie y de los actores que aceptaron trabajar en la serie: "No todos se atreven", ha dicho.

Por su parte, Susana Herreras, productora de Movistar + ha concretado que la serie llega completa bajo demanda el próximo 10 mayo.