Ocho años y sin arrugas

Más de 62 días, unas 1.500 horas, o lo que es lo mismo, 90.000 minutos, igual que las páginas escritas por los guionistas; 750 actores, entre protagonistas y personajes secundarios; 21.000 figurantes; 600 decorados; y un equipo compuesto por 157 personas. Todo ello ha sido necesario para que 'El secreto de Puente Viejo', la serie de emisión nacional más longeva, haya llegado a los 2.000 capítulos. A punto de cumplir ocho años (arrancó en febrero de 2011), la ficción que Antena 3 emite de lunes a viernes a las 17.30 promedia casi 1,7 millones de espectadores, con un 16% de 'share'.

Nada más y nada menos que 1.892 días de grabación, porque cada jornada se rueda "alrededor de capítulo y cuarto", como reconoce Mario Martín, el encargado de interpretar a don Anselmo, el cura, desde el estreno. A sus 70 años, el actor cree que la serie ha alcanzado estas magnitudes, "fundamentalmente, porque el público así lo quiere". "Siempre es muy difícil determinar la clave del éxito -agrega-, pero ahí están las audiencias". Convencido de que "en una serie diaria tiene que haber cambios de personajes, porque si no la gente se terminaría por aburrir", confiesa que una vez le dijo a la jefa de 'casting': "Perdóname, pero tengo la sensación de que ese personaje es mío". Y así ha sido durante los últimos ocho años.

"Don Anselmo me dado muchísimas cosas, muchísimas satisfacciones. Al principio, era un cura un poco más duro y más apegado al poder, pero fue derivando hacia la bondad. Desde que dio este giro, estoy fascinado. Me han llegado a decir por la calle: 'Si todos los curas fueran como usted, yo sería creyente'. Y todo eso es muy agradable. Me enamoré del personaje en cuanto lo leí. Sabía que era para mí", comenta Martín, que también recuerda con mucho cariño su trayectoria en 'Un paso adelante', donde encarnaba al padre de la protagonista, hace ya 17 años.