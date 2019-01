Los grandes momentos de 'La Bola de Cristal'

La Bruja Avería y los electroduendes, Alaska y su peinado imposible, las locuras de Pablo Carbonell y Pedro Reyes, las canciones de Kiko Veneno y Santiago Auserón... el programa enseñó a aquellos españolitos cómo molaba ser moderno y les animó a leer y a ser ellos mismos, sin moralinas cursis ni lecciones aburridas. Por eso, 'La Bola...' dejó huella y todavía se lo recuerda como un hito en la historia de la televisión para niños.

El último capítulo del espacio salió al aire en 1988, y 30 años después, merece la pena recordar qué veían exactamente los chavales que se sentaban ante la tele los sábados por la mañana. Aquí, una muestra:

"Fíjate en eso que brilla...". Alaska marcaba el ritmo con la sintonía del programa que empezaba, claro, con una una enorme bola de cristal en pantalla.

Aunque la verdadera estrella del espacio no era la cantante. Los verdaderos protagonistas eran los electroduendes, esos personajillos que entre radios y faradios llamaban a la rebeldía y a la lucha contra las convenciones. Allí estaban la Bruja Truca, Hada Vídeo, Maese Cámara, Maese Sonoro y, sobre todo, la Bruja Avería y su inmenso poder de destrucción.

Y aunque hay quien cree que la tele aliena a los niños y arruina su sociabilidad, ahí estaba el programa para negarlo. Porque otro de sus 'mantras', de esas frases que se repetían semana tras semanas era el clásico: "Solo no puedes, con amigos, sí".

Aún así, la frase más recordada del programa quizá sea esa otra que animaba a los chavales a leer para no ser como..."estos".

No había tema que no tocara el programa. Los electroduendes lanzaban mensajes marxistas contra el capital y alertaban a los niños contra la explotación laboral, y en la sección 'Librovisor' se repasaban mitos de la historia con toque tan feministas como este dedicado a las amazonas, que ya quisieran ahora los canales más rompedores. En los 80 aún no se hablaba del heteropatriarcado, pero 'La Bola' tenía muy claro por dónde iban las cosas.

El programa quería niños libres, capaces de ser cualquier cosa. Pero no animaba a los espectadores a ser futbolistas o modelos. Con un sencillo "¿Por qué no lo intentas?", proponía a los niños que siguieran los pasos de María Zambrano, Paco de Lucía, Herbert Von Karajan o Gabriel García Marquez. Mitos de la alta cultura como referentes para los más pequeños.

Un pato era otro de los colaboradores del programa. Pero un pato de verdad, un animalillo que aparecía en brazos de Lolo Rico mientras entrevistaba a diferentes personajes. Pablo Carbonell, Pedro J. Rodríguez, Fernando Savater, Marcelino Camacho... que el programa fuera para niños no rebajaba ni un poquito la categoría de los invitados.

Y es que, aunque el programa prometía "desenseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas”, quienes pasaron los sábados de su infancia bajo los rayos catódicos de la Bola de Cristal nunca olvidarán lo que aprendieron aquellos años.¡Por Orticón, Saticón y Vidicón!