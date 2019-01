'Padre de familia' dejará de hacer chistes homófobos

El mundo ha cambiado y los chistes sobre homosexuales que eran comunes hace 20 años ya no tienen lugar. Es lo que piensan los responsables de la serie de animación 'Padre de Familia' ('Family Guy', en inglés), una producción que este 2019 cumple dos décadas y que ya no hará más bromas homófobas.

Los han anunciado en una entrevista a la revista 'TV Line' los productores ejecutivos de la serie Rich Appel and Alec Sulkin. Según ellos, hay cosas que ya no tienen gracia y que no volverán a aparecer en los guiones de esta comedia animada creada por Seth MacFarlane.

"Si ves una serie de 2005 o 2006 y la pones junto a una de 2018 o 2019 hay algunas diferencias. Algunas de las cosas que decíamos y sobre las que bromeábamos con naturalidad, ahora son inaceptables", ha explicado Sulkin.