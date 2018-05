Tres amigos de fiesta, unas obras y una caída, el nuevo viral asturiano

Una noche de fiesta que acaba convertida en un vídeo viral. Esto es algo que seguro que no se imaginarían cuatro amigos de Gijón cuando este sábado se metieron en una pequeña obra en el barrio de Cimavilla, según explica El Comercio. En el vídeo, que ya cuenta con más de 550.000 reproducciones, se ve como tres amigos juegan con palés, vallas y otros materiales de construcción.

Sin embargo, esto no es lo que ha hecho tan irresistible el vídeo. Algunos usuarios de Twitter han afirmado que no pueden parar de "verlo en bucle". Las risas iniciales se convirtieron en una especie de "preocupación" cuando uno de los protagonistas del vídeo se cae, o se tira -no está muy claro-, por el agujero de una alcantarilla situado debajo de un palé que le pareció buena idea levantar.

"Capi, tío, ¿qué hiciste? ¿mancástete?".

Y en este punto es cuando el vídeo se convierte en, como otros tuiteros han calificado, "el ahora caigo asturiano". Los amigos rápidamente acuden a su auxilio y asomados a la alcantarilla le preguntan: "Capi, tío, ¿qué hiciste? ¿mancástete?" (expresión que hace referencia a hacerse daño en bable), pero 'Capi' se encuentra perfectamente. "No te mataste de milagro tío, eres mongol", continúan sus amigos que intentan, sin éxito, sacar a 'Capi' del agujero. En ese momento el vídeo termina.

Llevo 20 minutos viendo esto en bucle y sigo despollao. Viva Gijón pic.twitter.com/ra2GxCcyaF — Andrés Miura (@_Lukovsky) 8 de mayo de 2018

Segunda parte con final feliz