Abrupto final de la nueva temporada de Cuéntame

RTVE ha lanzado el anticipo del próximo episodio en redes sociales, que se centrará en el atentado de Hipercor de 1987. Y ha aprovechado para comunicar que será el último de la temporada actual, la número 19.

”La serie producida por Rtve en colaboración con Ganga Producciones despide temporada el próximo jueves 22 de marzo”, se afirma en el comunicado de La 1, que no concreta el motivo de que se acabe de forma tan abrupta y con solo ocho capítulos emitidos.

#CuentameUnaPeli despedirá la temporada con un capítulo que recreará el atentado de Hipercor de 1987 https://t.co/weCaGXxCTA pic.twitter.com/zvLG35L6CI — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) 16 de marzo de 2018

"La serie más longeva de la televisión de nuestro país despide su temporada 19ª, en la que, no solo ha rejuvenecido su audiencia, sino que le ha vuelto a convertir en líder del prime time de los jueves. En febrero, alcanzó una media de 2.986.000 espectadores y 18 % de cuota", añade el comunicado.

La temporada 18ª también fue polémica al acabar con la muerte de Miguel, el hermano de Antonio Alcántara, a quien daba vida Juan Echanove. El actor declaró que este final fue porque ya no contaban más con él: "No me han dicho ni adiós", declaró entonces. No obstante, su emisión obtuvo una audiencia de 3,3 millones de espectadores.