"Propusieron presentar los Goya a tres actrices y ninguna quiso"

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla llevaron a la gala de los premios Goya su humor albaceteño y chanante. Y su propuesta no ha gustado a todo el mundo. De hecho, las críticas a su trabajo como presentadores de la ceremonia han sido mayoritarias en las redes sociales.

Pero ellos asumen que estas cosas pasan y prefieren no tomárselas a mal. Así lo han dicho este lunes en 'El Hormiguero', donde Pablo Motos les ha preguntado por los reproches que han recibido desde el sábado.

"Dani Rovira me dijo que no me leyera las críticas a la gala , pero yo las he buscado todas", ha contado Ernesto Sevilla. "Y tengo dos favoritas. Una, 'Sevilla y Reyes hunden los Goya' y otra, 'Sevilla y Reyes han hecho la peor gala de la historia", ha dicho con muy buen humor.