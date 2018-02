Netflix se cuela en la crisis catalana y propone la solución a la guerra de banderas

Los vídeos que Netflix lanza cada vez que quiere hacer promoción de una de sus series nunca dejan a nadie indiferente. El año pasado anunció en plena Puerta del Sol de Madrid el regreso de 'Narcos' con un mensaje que parafraseaba al presidente Mariano Rajoy: "Sé fuerte. Vuelve Narcos", y hace tan solo unas semanas, la plataforma utilizó imágenes del 1-O para promocionar la nueva temporada de 'Black Mirror'.

Y lo ha vuelto hacer. En esta ocasión, la plataforma se ha centrado en la guerra de banderas que se libra en muchos balcones del país y asegura tener la solución para acabar con ella. Bajo el mensaje 'Ya no hay excusas para no entendernos', Netflix presenta un implante ocular con el que modificar la realidad y diseñarla al gusto del consumidor. Pero no, no se trata de un invento real, sino de la última promoción de la cuarta temporada de 'Black Mirror'.

“¿Estresado por el entorno que te rodea? Una exposición continuada a elementos que no se ajustan a nuestra visión del mundo afectan negativamente al bienestar. Smart Lens adapta el mundo exterior para armonizarlo con tu interior". Mientras, se muestran imágenes de dos vecinos que intercambian sus respectivas banderas, la española y la estelada.