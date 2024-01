La web y el disco de Cachi

Como contaba en el artículo que escribí con motivo de su fallecimiento en diciembre de 2021, Cachi y yo nos conocimos muy jóvenes ambos. Ni él había empezado a trabajar en Radio Zaragoza ni yo en el Heraldo. Nos presentó un cuñado suyo y a la vez amigo mío, y de inmediato quedamos en mi casa y luego muchas más en la suya. Desde entonces y hasta poco tiempo antes de fallecer mantuvimos una amistad y relación fluida. ¡Qué diálogos y encuentros musicales más fructíferos! Lo que me enseñó y me descubrió. Le invité a escribir en los inicios de la página de Discos de Heraldo y luego en Disco-Actualidad. ¡Cuánto disfrutamos!

Lamentablemente el tiempo y las circunstancias lo apartaron de la radio y nos quedamos sin su voz y sus vastos conocimientos discográficos. A tal punto llegó su desconexión con aquel agrio presente, allá por la entrada del nuevo milenio, que desconocía a muchos grupos del momento y a no pocas ediciones nuevas de discos. Internet y los PCs domésticos ya estaban en auge, pero él se resistía, quizá por sus problemas económicos, a hacerse con algún cacharro de aquellos dispuesto a transformar la vida del nuevo siglo. Le preguntaba y le animaba para que lo hiciera, pero no mostraba el menor interés en entrar en las nuevas tecnologías: se había refugiado en sus viejos discos y no quería saber más.

Sin embargo, en los finales del primer decenio del año 2000, se hizo con un ordenador y no solo empezó a trastearlo y a viajar por Internet, sino que diseñó su propia página web a través de una conocida plataforma bloguera, blogspot, y allí, a finales de 2009, comenzó a verter sus viejos discos y sus conocimientos musicales del pasado. Y, como en sus mejores tiempos de los discos físicos, de forma desmedida, sin freno, llenando permanentemente las páginas del blog, con decenas y decenas de grupos y canciones, acudiendo a fotos y vídeos de Youtube, colmó su web y al tiempo curó la herida del presente con el brillo del pasado. En total, en los tres años que mantuvo abierta la web, de septiembre de 2009 al 20 de noviembre de 2012, llegó a colgar un total de 2.374 archivos. Una barbaridad.

Archivos con los más variados nombres, canciones y estilos, desde el pop al rap, el hip-hop, el dub, la bossa, el reggae, la psicodelia… que no solo completaba con explicaciones históricas, sino que, además, en algún momento, también lo hizo apareciendo en vídeos que él se auto confeccionaba. Una incontinencia mayúscula, como en los viejos tiempos de El Selector y Sangre española, sus dos programas señeros de Radio Zaragoza. Era obvio el título que le puso a la web: El Selector de Cachi, añadiéndole el ‘apellido’ de covers, si bien el titular mayor fue el de Covers & Lovers, no sé bien por qué.

Cachi y su novia y esposa Clara Virtualbum

Pero, atención, aun sin apenas eco en su momento, y olvidada la web, esa web ¡¡existe!! Basta con escribir en el navegador esta dirección http://elselectorcovers.blogspot.com/ y entrar de inmediato, a saco, en el mundo musical y tan personal de Cachi. Una locura, como la de los tiempos de los discos físicos: es tal el caudal de material ahí colgado que hacen faltan muchas horas para poder rastrearlo y gozarlo, aunque ya muchos vídeos no estén disponibles. En cualquier caso, es el más vivo y fidedigno retrato de Cachi y de su devoción por la música. Tanto para las pasadas generaciones como para las nuevas una escuela discográfica que explica el caudal desbordante de música y canciones de todo tipo que en los 80 y 90 Cachi difundió y enseñó a los oyentes de Radio Zaragoza más interesados en las músicas de fuste que en Los 40 Principales.

Portada del disco tributo a Cachi Vitualbum

De manera que cualquier acción destinada a recordarle y a mantener su memoria y su trabajo será siempre una acción bienvenida y agradecida. Y más si se hace con el esmero y la variedad con que se ha hecho el reciente disco de tributo ideado por dos Niños del Brasil, es decir, por Santi Rex y Antonio Estación. Un disco gratuito que solo se ha editado digitalmente y que se puede escuchar y descargar en la web Virtualbum de Aragón Musical. Desde Blackloud, que abre con una delicadísima versión de Heroes (Bowie) a El Galgo, con una delicada interpretación de Pale Blue Eyes, de la Velvet, diez piezas de un gran nivel y que a buen seguro Cachi les daría su bendición. Así que, entre la web y este estupendo disco, un gran filón para sumergirse en el mundo de Cachi y todo aquel amplio horizonte musical que abrió a decenas de jóvenes oyentes de Radio Zaragoza en los 80 y los 90, su conocimiento y su influjo. Por siempre.

Una de las miles de canciones que Cachi defendió con uñas y fervor desde los micrófonos de El Selector

Puedes seguir todas las entradas de este blog pulsando este enlace