Héroes del Silencio de luxe

Rastreando los mejores discos del año, o, mejor dicho, mis favoritos, para confeccionar el listado de destacadas del año 2023, confieso que al final de la tabla tenía colocados a Héroes del Silencio. ¿Héroes otra vez? Sí. Y no porque salieran con un disco novedoso, raro e incluso, soñando, con un disco nuevo, no. No por el contenido, sino por el continente. Sí, por la envoltura. Un lujazo.

Por decirlo rápido, por la caja tan opulenta en que se ha envuelto la reedición del disco doble que se editó con motivo de su documental para Netflix. Se ha publicado en diversos formatos, pero la cúspide de todos ellos es una gran y pesada caja de casi dos kilos con los discos en picture-disc en vinilo y en CD, más el documental en DVD, el libreto a tamaño vinilo y creo que con más fotos, un poster gigante de 90x90 y, la gran sorpresa, un Blu-Ray con el documental y una media hora aproximada con retazos del documental. No me quiero pillar los dedos, pero no recuerdo super publicación tan lujosa y tan llena en la historia del pop español. Como se dice castizamente, Warner, echando la casa por la ventana.

Despliegue interior del contenido de la caja Warner Music

De manera que el continente ‘pesa’ más que el contenido. Por ello mi decisión de incluir a priori esta reedición en el listado de lo más destacado. El contenido, salvando los extras inéditos del Blu-Ray, es bien conocido, y a estas horas, con las grandes canciones de Héroes, no sorprende, pero el continente, la enorme caja, sí. Es la primera vez que elevo a la categoría de destacado un disco de pop español solo por su envoltura, por la delicadeza, la presentación, el brillo y el cuidado que se ha puesto a la hora de planificar este trabajo.

Obviamente todo esto lleva a reflexionar sobre la potencia y el crecimiento de un grupo a medida que muere. Cuantos más años pasan desde su disolución definitiva —o no, que nunca se sabe con Héroes— más crecen, más grandes se hacen, mayor es el fervor que se les profesa aquí y al otro lado del Atlántico. Un caso único, inaudito.

Puedo entrar en disquisiciones múltiples, entre ellas, la que firmo en el libreto sobre el porqué de un grupo de tal dimensión no nació en una de las grandes metrópolis musicales e industriales del disco y de la música en general en España, como son Madrid y Barcelona, y sí en una ciudad media como Zaragoza, pero no ha lugar. Porque lo más interesante ahora es destacar la aparición de esta gran (y costosa, 75 euros) golosina para los numerosos fans del grupo y para la preservación de la memoria de un cuarteto que será difícil que vuelva a repetirse, cuando menos a corto plazo, máxime con el océano tan sucio por el que navega la música española en los últimos tiempos. Suerte para los que hayan podido hacerse con esta golosina.

Todo, obviamente, explica que estuviera en mis intenciones iniciales incluir la caja en el listado de discos favoritos de 2023, al menos para testimoniar esta gran producción, pero en esa lista (a la que remito) había muchos otros discos nuevos empujando con argumentos para entrar en el listado de diez, y finalmente les abrí paso, dejando unos cuantos más en la cuneta por no apabullar y ceñirme estrictamente a la decena. Mas, insisto, el 2023 será recordado, cómo no, por la aparición antológica de esta caja de Héroes del Silencio. Forever.

