Los diez discos del 2023

No fue el 2023 un año especialmente prolífico en grandes discos. Hubo mucha tornillería barata, mucha chatarra (ya se sabe, los estragos del reguetón y otras mandangas), pero ello no impidió la floración de un buen puñado de discos que, al menos para quien suscribe, quedarán como sello distintivo de este año que acaba. A continuación, va una selección de mis diez favoritos, que, salvo el que abre la tabla lleve cuño nacional, aunque el nombre despiste por título y denominación en inglés, proceden de tierras angloamericanas.

De los diez hay seis titulares de mujeres, paridad mayor que no ha salido por imposición o decreto político sino por pura casualidad, aunque no deja de ser este un índice significativo y elogioso de la galopante incorporación femenina al mundo, no digo estrictamente de toda la nueva y vieja faramalla de divas de plástico del pop, sino de cantantes, instrumentistas y compositoras nuevas de géneros variados como el del rock, el punk, el baladismo…, dominándolos con originalidad, atractivo, tino, pericia y potencia artística y visual.

En el género masculino dos veteranísimos, ochentones, vaya, como los Rolling y Neil Young, quienes, a pesar de andar por etapa geriátrica, están en plena forma, especialmente los primeros. Bueno, pues vamos a ello.

1. Riders Of The Canyon: Riders Of The Canyon

Nombre inglés, aunque tras él se esconda la gran cantante y compositora Joana Serrat más otros dos músicos nacionales y otro irlandés y además un extenso elenco de músicos, cantantes y productores procedentes de Estados Unidos e Inglaterra. Un disco tan hermoso, variado y creativo como nunca se había ideado antes desde España.

2 . The Rolling Stones: Hackney Diamonds

El milagro de los veteranísimos Stones: ochentones o bisando esa frontera y cortando en su reconocible taller musical el mejor disco, quizá, desde Tatto You (1981), con doce canciones de colorido roquero, soul, bluesero, country, baladístico... Inesperado. Para planchar totalmente el paño, la segunda edición lleva un CD añadido con siete canciones en directo, tres de su antiguo repertorio (Shattered, Tumbling Dice y Jumpin’ Jack Flash) y cuatro de este nuevo disco, todas grabadas en el Racket de Nueva York el pasado 19 de octubre de 2022. Un fresco anticipo de su inminente gira mundial. Ni el taller cierra ni el carrusel para. Para no creerlo. ¿Qué tomarán estos tres supervivientes de oro?

3 . The National: First Two Pages Of Frankestein

Como es costumbre, este grupo formado en 1999 en Nueva York por músicos de Cincinatti, no se cae del alambre de la melancolía y de las canciones templadas, tristonas, con esa voz solista de Matt Berninger y su timbre de barítono que trae a la mente al inolvidable Stuart Staples de Tindersticks. La guinda en este disco la pone una vez más Taylor Swift, amiga de uno de los componentes del grupo, que se despacha con una delicada melodía, The Alcott. Los casi 40 millones de escuchas de esta canción en Spotify, cuando el resto del álbum, salvo una, no alcanza los diez, dice mucho del poder de esta cantante formada en Nashville, ídolo universal. Amiguitas así no las tiene cualquiera.

4 . Mitski: This Land Is Inhospital And So We Are

De madre japonesa y padre estadounidense, Mitski llega a su séptimo álbum expandiendo, de nuevo, por él su voz sedosa y sutil. También su fervor por las melodías cálidas, tranquilas y los arreglos orquestales y corales, como ella cree que mejor defiende una de sus rutinas mayores en cada acto de su vida, especialmente en el de la música: el del amor. Se ganó una nominación a los Oscar con Todo a la vez en todas partes

5. Grace Potter: Mother Road

Como ocurrió con el disco anterior, y aunque no ha estado inactiva ante el público ni siquiera durante la pandemia con sus continuas entregas desde casa, otros cuatro años ha tardado la rockera norteamericana en entregar otro nuevo álbum, este potente Mother Road, el quinto de su cosecha en solitario más los cuatro con The Nocturnals. Sigue sonando a sus queridos clásicos, como bien muestra la apertura del disco con sonido Stones, abriendo espacio ahora más visiblemente que nunca a su adorada Tina Turner a la que ha rendido tributo.

6 . Lana del Rey: Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Boulevard

No ceja Lana del Rey en su brío por defender sus canciones a través de su voz sugestiva y dulce, con el piano en primer plano, si bien por momentos eleva sus pretensiones instrumentales y se mete en ostentosos arreglos que dan lugar a piezas tan sublimes como la canción que da título a este trabajadísimo disco, en la estela Elizabeth Fraser de Cocteau Twins. Es decir, una excelente alternativa a aquel Song To The Siren que abría los conciertos de Héroes del Silencio. En medio de tanta sutileza se entienden menos los interludios sermonales de dos invitados, que supongo serán más comprendidos en el mercado norteamericano.

7. Lydia Loveless: Nothing’s Gonna Stand In My Way Again

Un sexto álbum de esta cantautora rockera de Ohio que no tiene pudor alguno, sino mucha habilidad, por trotar tanto por caminos del country como del rock, el honky tonk o la balada, lo que unido a su voz tan aguerrida como limpia conforma un disco variado, atrevido y de muy agradable escucha, que abre con Song About You y cierra el círculo con otra gran perla romántica como la del principio: Summerlog.

8 . Olivia Rodrigo: Guts

Hija de padre filipino y madre norteamericana, Olivia consolida con este segundo disco su carrera y su popularidad que arrastra desde sus primeros años participando en programas televisivos y ganando tres Grammy con su primer LP, Sour (2021). Deslenguada, aquí reúne un cúmulo de piezas que transitan tanto por el pop como por las baladas, el rock o el punk, las guitarras acústicas o las eléctricas, componiendo un friso sonoro inédito y muy bienvenido en estos tiempos.

9 . Neil Young: Before & After

Capricho o necesidad vital de rehogarse en su pasado, Caballo Loco ha ideado un disco acústico surtido de viejas piezas en un largo continuo bien enlazado que, es cierto, que no tiene el menor viso de proyección al futuro ni de éxito masivo en la actualidad, pero sí figurará en el canon de fetiches para sus seguidores. Las piezas elegidas ahondan en lo más profundo y hasta desconocido de su repertorio tanto de sus tiempos con Buffalo Springfield como en solitario, añadiendo una inédita, If You Got Love, descartada de las sesiones de Trans. Se palpan los años en su voz desgastada, algo débil, pero aun así un apreciable disco de un venerable anciano.

10 . Boygenius: The Record

Apreciable y hermoso debut de este trío femenino de extraño nombre que alude al poderío masculino, al genio del que se creen imbuidos algunos hombres, principalmente en el campo musical, y a la vez para deshacer uno de los venenosos tópicos del antagonismo de las mujeres en los grupos femeninos, más, como es el caso, cuando estas han triunfado medianamente en solitario. Frente a suaves canciones pop casi folk brotan crujidos sonoros de rabia roquera con el que seguramente quieren exponer esas dos posturas de hombres y mujeres. Curiosa la pieza Cool About It que suena a remake del famoso The Boxer de Simon & Garfunkel (¿diana de querella?).

