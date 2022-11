😮⚓ " Barcos fantasmas " ⚓😮

Parece que la idea romántica, base de muchas películas y libros, donde en los extensos y solitarios mares aparecían entre la niebla misteriosos barcos sin tripulación, no son producto solo de una imaginación desbordada de los autores.

Hace poco llegó a mis manos un extenso informe que recoge miles de casos sucedidos en distintos puntos del planeta. Pero todos ellos con una constante realidad en su aparición, ningún humano a bordo y sin ser expoliados los valores y mercancías que llevaban.

El informe cubre desde los años 1800 hasta el 2000, superan con creces los más de mil anómalos acontecimientos. Describirlo todos sería un engorro en este comentario, pero lo más misteriosamente destacable y que se reproduce en la mayoría de los casos, es lo que nos pone los pelos de punta.

Parecen surgir de la nada, envueltos en un espesa niebla y bajo un silencio aterrador. En el momento que son abordados para investigar lo sucedido no encuentran a nadie, ni rastros de humanos, ni destrucción de enceres o habitáculos. Incluso, en muchas ocasiones, la comida recién puesta para los tripulantes. Eso sí, en un buen número de sucesos, desaparecen algunos aparatos de medición y las cartas náuticas.

Bien podríamos pensar que, en los casos más antiguos, por falta de la tecnología que hoy tienen los barcos, fuese debido a un abordaje de piratas, pero es que en los barcos modernos sigue pasando, y lo más extraño es que, si fuesen piratas ¿por qué no se han llevado los valiosos cargamentos?...

Las principales y poderosas navieras del mundo han dado, en muchas oportunidades, carpetazo absoluto a estos incidentes al no poder dar explicación "racional" a lo acontecido. Además estamos hablando de la desaparición "instantánea" de miles de personas a lo largo de los años, y a las que no se le puede dar respuesta alguna.

Se han barajado muchas hipótesis, pero ninguna concluyente, se han hecho sondeos en un amplio radio de acción desde el punto donde aparentemente se sufrió el "accidente", pero nada, ni el más mínimo resto de nada. Pero gira en el aire una espeluznante conjetura...

Lo más lógico es que, si hubiese habido un abordaje violento de estas naves los altercados serían más que evidentes y con ello pruebas físicas y evidentes. Pero lo que se encuentran los investigadores es todo lo contrario, camarotes y salas normales, y lo más misterioso, las cosas de valor material, incluso los cargamentos transportados intactos.

Varios de los casos investigados recogen el dato que las embarcaciones se introdujeron en unos bancos de espesa niebla y en segundos se produjo el desastre. Esto da mucho que pensar y nos acerca a esas teorías que fundamentan estos episodios al tomar contacto con energías no terrestres...

Quizá el tiempo nos pueda dar una explicación, de momento, la soledad de alta mar nos sigue guardando los secretos.