" La maravillosa máquina humana "

Se dice que "No llega la sangre al río si tu lenguaje es comedido "... Y en estos tiempos difíciles, habría que recordar ese viejo proverbio "La Tierra no tiene sed de la sangre de los soldados, sino del sudor de los hombres"... Y si bien la sangre te hace pariente, la lealtad te hace familia...

Incluso la sangre se transforma en cultura, tal como decía Jaroslaw Iwaszkiewicz "Escritores, hay que escribir no con tinta, sino con la sangre. Pero no con la de otros".

Ya lo "pintaba" Goya con el título "La letra con sangre entra".

Y aunque a veces, para quitarnos los males del alma, no queda otra opción que hacerlos con sangre fría, no te hagas "mala sangre", estropearías a esa "maravillosa máquina humana" que te acompaña toda la vida...

Carlos Bogdanich (Cuarta Dimensión)