Astrología y destino, planetas y salud

Con este artículo dos cosas os quiero comentar. Una, la importancia que a lo largo de los siglos tuvo y tiene la magna ciencia astrológica, en su búsqueda de conocimiento y aporte a la humanidad. Dos, mi compromiso con ello desde hace mucho tiempo, reflejado por el documento que acompaño y al que le he sido siempre muy fiel...

Los elementos astrológicos determinan la existencia de una persona, la influencia planetaria sobre la salud es decisiva.

El análisis de la totalidad de una persona se realiza en función de determinar astronómicamente la posición de los planetas al nacer para un año, una fecha, un lugar y una hora determinada. Cada uno de los diez planetas (Sol, Luna Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón) ocupan una posición determinada dentro del gráfico astrológico en los correspondientes signos, de Aries hasta Piscis. A partir de que tenemos situados los planetas, con respecto a la Latitud y Longitud donde nació la persona, se averigua la posición y amplitud de las llamadas Casas Zodiacales. Estas, nos indicarán en que plano de la vida del individuo actuarán dichas fuerzas celestes. Son de vital importancia para saber el grado de incidencia sobre el sujeto y las armas que tiene para defenderse.

PLANETAS Y SALUD

Desde la antigüedad, muchos científicos e investigadores se han ocupado de la relación que existe entre posiciones planetarias y acontecimientos en nuestro planeta. Desde hace muchos años llevo realizando una ardua investigación sobre la relación que hay entre posiciones de planetas y determinadas enfermedades y alteraciones en el cuerpo humano, tanto orgánicas como psicológicas. Esto me ha llevado a obtener un amplio conocimiento del por qué del desencadenante de dichas alteraciones, yendo al origen de las mismas.

Ya en abril de 1986 presenté una tesis sobre este tema, con el título de "Applications in Medicine of the varianets and the influence of the planets dealing whith illness" (Aplicación en la Medicina de la posición e influencia de los planetas en las enfermedades) en la Fundación The Rolex Awars for Enterprise, de Suiza, para su estudio y posterior divulgación, tal como muestra el documento que os adjunto.

En dicho estudio, demuestro la validez del análisis astrológico sobre las personas, por medio del cual y con anterioridad, se puede predecir el tipo de dolencia que se está inclinado a sufrir y los órganos más débiles al respecto; sirviendo estos datos de mucha ayuda al médico que le deba tratar.

Tanto en lo físico como en lo mental, la Astrología nos puede aportar una gran ayuda, pero siempre teniendo en cuenta aquello que decía Víctor de Mirabeau " La Paz es un don del Cielo, pero sucede con este don, como con los demás, que no fructifica más que a través de nuestros cuidados"...

Prof. Carlos Bogdanich Sampellegrini.