La gran fiesta del vinilo y del coleccionismo

Los aficionados al vinilo y las piezas raras siguen con la mina a cielo abierto y bien abastecida. Ni los tiempos de abulia ante la compra-venta de discos, ni el desapego, por lo general, de la gente joven del rock y del pop, y otras circunstancias varias han hundido el plástico. Bien al contrario, los elepés viejos e incluso los nuevos, siguen teniendo demanda. Y fuentes en las que abastecerse.

Por ejemplo, a las puertas está el Record Store Day, iniciativa con el lema de “salvar a las pequeñas tiendas de discos” y acercar a los aficionados valiosas piezas discográficas, que con la pandemia se debió suspender y ahora se recupera para el próximo día 20 de este mes. Linacero, la tienda ubicada desde hace unos años en el famoso Caracol del paseo Independencia, se ha unido una vez más a esta ‘fiesta’ de disfrute y consumo de piezas raras o de difícil consecución que trae el RSD.

Dados los tiempos pandémicos, la cita tiene sus peculiaridades específicas, de tal manera que en unos lugares es presencial y en otros solo virtual, por Internet. También cambia el método de adquisición: en algunos casos, el disco está a mano, instantáneo; en otros, hay que reservarlo hasta el día 20 de agosto en que saldrán físicamente al mercado. Linacero, por ejemplo, asegura que la cita en su tienda será presencial, es decir, que abrirá las puertas al público el próximo día 20, con las debidas recomendaciones sanitarias, y tendrá un catálogo de discos específicos, que ya ha anunciado, a disposición, muchos de ellos, de los aficionados. Desde Aviador Dro a Deep Purple, El Columpio Asesino, Mecano o Triana, hay un extenso surtido que estará disponible en el establecimiento o puede encargarse. La lista de existencias está bajo estas líneas:

También es posible encargar desde ya vía email o por teléfono piezas del catálogo internacional, expuesto en la web de la organización.

Aquí, claro el catálogo es inabarcable y obviamente sustancioso: desde Alphaville a Warren Zevon, hay decenas de piezas de todo tipo, con especificación de formato y número de ejemplares de tirada. Bowie, si no he cotejado mal la lista, es el artista con mayor número de referencias. Un bosque, en fin, en el que perderse agradablemente, con el único miedo del bolsillo, claro, pero eso allá cada cual.

De todas formas, no se acaba aquí el reino de las maravillas del vinilo y de las piezas raras. En España hay unas cuantas tiendas especializadas en este formato y en sus correspondientes rarezas. Una de ellas, muy jugosa, y con ello no quiero hacer publicidad, sino dar información, creo que útil, es Shiva Music, ubicada en Tarragona, un verdadero paraíso para amigos del coleccionismo y las rarezas y con precios, diríase que asequibles, dado a cómo va el ‘kilo de vinilo’. Hay de todo, con pestañas específicas para géneros como la sicodelia, música progresiva, heavy, punk, funk, reggae, world music, jazz, blues… y artistas tales como Beatles, Pink Floyd, Rolling Stones, Doors, Bowie, Springsteen, U2… Un lupanar de discos lleno de irresistibles tentaciones. Ya solo con repasar la página se le caen a uno las muelas, si no le brota enfermedad mayor, una especie de gozoso priapismo discográfico. Afortunadamente, el vinilo no muere. Y con él, el coleccionismo.

Y, por supuesto, el apoyo a las pequeñas tiendas, objetivo mayor, único y merecido del Record Store Day. Pese a los tiempos endémicos, que la afición no decaiga.