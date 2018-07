La primera visita al dentista, la halitosis y la limpieza lingual: Serdent resuelve las dudas de los lectores

Pregunta del lector: A mi hija le acaban de salir sus primeros dientes (tiene un año y dos meses). Sé que es muy importante el cuidado de las piezas de leche, pero no sé cómo es recomendable hacerlo. ¿Debo utilizar un cepillo?, ¿qué tipo de pasta tengo que usar? ¿A qué edad debería realizar la primera visita al dentista?

Respuesta de la doctora: Existen en el mercado cepillos dentales diseñados para cada edad, con los cabezales de menor tamaño y los mangos adaptados a las manos de los más pequeños. A esta edad, el cepillado debe empezar como un juego, dejando que ella comience y, luego, terminando tú con una limpieza correcta, ya que tu hija aún es muy pequeña para poder hacerlo bien ella sola. La pasta dental debe ser también especial para su edad y no superar las 500ppm de flúor.

La primera consulta se debe realizar alrededor de los 2 años, que es cuando la erupción de los dientes temporales ha finalizado. Pero en tu caso, como me comentas que le acaban de salir ahora sus primeros dientes, seria conveniente una evaluación con el odontopediatra para vigilar ese retraso en la erupción dental.

Halitosis

Pregunta del lector: Desde hace un tiempo, he comenzado a tener problemas de halitosis. Mis rutinas de higiene no han cambiado (me lavo los dientes por las mañanas), y no sé a qué puede deberse. ¿Cómo debo debo tratar el mal aliento? ¿Cuáles pueden ser sus causas?

Respuesta de la doctora: La principal causa de halitosis es el sarro y la acumulación de placa bacteriana. Acude a tu dentista de confianza para que te revise y valore si necesitas algún tratamiento y te enseñe las técnicas de cepillado que mejor se adapten a tus necesidades.

Limpieza de la lengua

Pregunta del lector: Cuando intento limpiar mi lengua al lavarme los dientes, tengo arcadas. ¿Cómo puedo conseguir una higiene dental completa sin náuseas?, ¿qué instrumentos son recomendables para limpiar la lengua?

Respuesta de la doctora: El reflejo de náusea aparece en muchos pacientes durante el cepillado. Intenta frotar la lengua sin presionarla y controla la respiración nasal. Existen en el mercador rascadores linguales que te pueden ayudar en esta tarea.