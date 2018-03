¿Cómo reclamar la plusvalía municipal?

La plusvalía, o lo que es lo mismo el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, grava el aumento de valor que ha tenido un inmueble durante el tiempo que ha sido de tu propiedad y hasta su venta. La sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el 11 de mayo de 2017, declara inconstitucionales los artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que regulan este impuesto, pero solamente en aquellos casos en que no exista un incremento de valor en el inmueble transmitido. Es decir, no es inconstitucional el impuesto como tal, pero sí que es necesario que realmente exista un aumento de valor para que la administración pueda cobrarlo.

“Cuando el valor no ha aumentado (o incluso ha disminuido), pero la administración sigue exigiendo el pago del impuesto es cuando procede reclamar por lo que entedemos es un pago indebido”, señala Pablo Malo, socio y gerente de Ilex Abogados. “Jurídicamente se considera que es injusto y que no responde al principio de gravar la capacidad económica real de cada propietario”, apunta. Por este motivo, explica: “No es entendible que un propietario tenga que vender un inmueble por precio inferior al que lo compró y que la administración le obligue a pagar un impuesto por un incremento de valor que, evidentemente, no ha existido”.

Los tribunales de la Comunidad aragonesa ya aplican en sus resoluciones la fundamentación jurídica de esta declaración de inconstitucionalidad, dando la razón a los contribuyentes y obligando al Ayuntamiento de Zaragoza a devolver el impuesto indebidamente pagado. Como indica Patricia Millastre, abogada de Ilex Abogados, “la base de estas sentencias es que no haya existido incremento de valor en el inmueble, es decir, que se pueda acreditar que el valor del suelo en el momento de la transmisión del inmueble era inferior al valor del suelo en el momento de su adquisición”.