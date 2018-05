El Ayuntamiento busca capital privado para el museo del Balcón de San Lázaro

JOSEFA12/06/12 00:00

Si conservamos, nos quejamos. Si no conservamos, nos quejamos. Realmente el espacio del Balcón de San Lázaro es claramente mejorable, pero en ese espacio han pasado demasiadas cosas para que los zaragozanos las olvidemos. Por ahí debería ir la ampliación de exposición. No me importa decir que soy "una de las cuatro" que nos emocionamos con estas cosas. Por cierto, la visita la realicé con mi madre (90 años) y le pareció un rincón entrañable "aunque hay poco, nunca me pensé que podría verlo", fueron sus palabras.