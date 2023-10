Leticia Sabater arrasa en Zaragoza en las Fiestas del Pilar 2023: "Siempre he hecho lo que me ha dado la gana"

Ni Quevedo, ni Melendi, ni Lola Indigo generaban la expectación que Leticia Sabater conseguía este viernes, 13 de octubre, en el parque Bruil de la capital aragonesa. Con un biquini dorado de lentejuelas, una gargantilla brillante que decía SEXY, unas gafas de sol que decían ‘No’ y un cachirulo atado a la goma de la cintura, la catalana repetía el éxito de la edición anterior ya que por segundo año consecutivo aterrizaba en el festival B de Bruil del Quiosco del parque que tiene lugar durante las Fiestas del Pilar tras la actuación de Coco Käfer (Barcelona).

Ni siquiera la media hora de retraso del comienzo del concierto podía con las ganas de un entregado público que gritaba su nombre con pancartas que rezaban “¡Leti, la puta ama!” o “Leticia te quiero”, mientras los presentes -algo más de 400 personas- rodeaban literalmente el escenario al grito de “¡Reina, reina, reina!”.

Minutos antes de subir al escenario, tras repetir el éxito en Blanes, Gerona, aseguraba sentirse afortunada por tener el cariño de un público de todas las edades. “Lo que más me gusta es eso, que se mezclen quienes han crecido conmigo y ya son padres, y adolescentes que son fans de mis temazos”, afirmaba.

Porque durante algo más de una hora y cuarto, Sabater compartía temas de los años 80 y los 90 conocidos por la mayoría "y algunas de mis canciones de moda, y sobre todo muchas ganas de que sea un concierto participativo”, admitía. Y es que su gira ya lleva más de 100 conciertos, y parece que no terminará todavía: “No me dejan, esto es un no parar”.

Entre los temas que interpretaba estaban ‘Nocheochentera’, 'YMCA', ‘Pa´tipos como tú’, ‘Cuando zarpa el amor’ o ‘La bachata’, así como algunos de sus éxitos más sonados como 'Salchipapa', ‘Mr. Policeman’, 'Toma pepinazo' o ‘Ni tú ni nadie', acompañada a los platos por Florida&Hermosso.

Sobre sus controvertidas letras, asegura que son un reflejo de lo que pide la gente en la actualidad: “Ahora es lo que se lleva. El electro, el reggaetón, y las letras pícaras y divertidas”. A lo largo de la velada tampoco faltaban los ‘selfies’ con Leticia o la invitación a tomarlos junto a ella en el escenario. En ocasiones, casi no cabían sobre la tarima. “¡Que a mí no me pidáis permiso, que hagáis lo que os de la gana!”, gritaba la cantante.

Y es que esta es sin duda una de las premisas de Leticia, que cada uno haga con su vida lo que quiera. “ Siempre he hecho lo que me ha dado la gana y me ha dado igual lo que pensase el resto. Cuando te quitas lastre y pasas de lo que piensa el resto eres de verdad. Y yo siempre he sido así, diferente”, reivindicaba.

Repasó sus canciones más conocidas y ofreció versiones de otros artistas.

A sus 57 años Leticia Sabater define su arte como “directo y sin tapujos”, pero ¿qué queda de aquella joven que despertaba a los españoles al grito de “¡Con mucha marcha!”: “Queda muchísimo. La misma energía de entonces, la marcha con la que os despertaba y cómo os entretenía y lo buena persona que soy”.

Porque para ella, renunciar a ganar más dinero “por hacer lo que verdaderamente me pedía el alma” ha sido el verdadero triunfo. “Creo que el tiempo pone a cada uno en su lugar, y yo solo quiero ser feliz con mis fans porque es por ellos por los que soy artista”, reivindica.

Lo mejor de su vida: sus fans

Y no solo eso, sino que reconoce que son “lo mejor que tengo”. “Quizás en el amor siempre he fracasado, pero el amor y el cariño que me dan ellos no lo he encontrado en otro sitio”, añade. Cuando habla de sus seguidores, también los zaragozanos, habla de “seres inadaptados a los que nos gustan las cosas diferentes, tener personalidad y ser distintos”.

También se muestra ilusionada con nuevos proyectos. Por un lado el tradicional tema navideño, que muy pronto verá la luz y que “nadie se espera”, y por otro un proyecto televisivo que podría ser “el sueño de mi vida”. A nivel musical, confía en organizar un concierto “a lo Madonna, con bailarines, coreografías y un gran espectáculo, antes de los 65”.

“El año pasado ya fue una pasada la respuesta de la gente, sabíamos que este año lo iba a petar”; admite César Gimeno, productor de Somos Gente Moderna, que desde hace tres años programan el festival B de Bruil en el parque del mismo nombre. “La primera vez que la invitamos fue porque empezaba a ser un fenómeno y enseguida nos dijo que sí. Es una mujer que tiene las cosas muy claras y que sabe lo que quiere”, concluye.