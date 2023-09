Las ganas de fiestas del Pilar en el Espacio Zity se dejan sentir en el Caracol 

Decenas de personas esperando su turno se dejaban ver a primera hora de la tarde de este jueves en una larga fila que llamaba la atención en el Caracol del paseo de la Independencia de Zaragoza. El motivo: canjear los abonos generales que compraron hace meses por una pulsera que les dará acceso al Espacio Zity durante las Fiestas del Pilar para poder disfrutar de toda la programación musical que acogerá el recinto festivo de Valdespartera del 6 al 14 de octubre.

El canjeo de bonos comenzó este miércoles, 27 de septiembre, y durante los días 28, 29, 30 y 2, 3, 4 y 5 de octubre, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, los zaragozanos podrán acercarse hasta el lugar habilitado en la última planta del centro comercial para recoger la identificación, que será puesta de inmediato en sus muñecas. “La pulsera no se podrá llevar sin poner”, aclaran contundentemente desde la organización. Asimismo, informan de que a partir de la apertura de puertas del recinto que tendrá lugar el próximo viernes, 6 de octubre, los canjes sólo se podrán realizar en las taquillas de los accesos al propio espacio “presentando el justificante de compra del bono en papel o en formato digital”.

Sofía y Raquel, dos amigas que han aprovechado su tarde libre para hacerse con la ansiada -y colorida- pulsera, sacaron los abonos “al principio, cuando salieron” y desde entonces, cuentan los días para ver a Quevedo y Maka, dos de los artistas más esperados estas fiestas por el público joven. “Tenemos muchas ganas de que empiecen los Pilares”, confiesan. Eso mismo deseaba otro grupo de chicas que ha decidido “venir pronto, así nos lo quitamos cuanto antes” y en menos de 25 minutos han salido del Caracol con un nuevo “complemento” que les acompañará hasta el último día de fiestas y que, cuando acaben, guardarán “para el recuerdo”.

Últimas entradas a la venta

Las sonrisas al conseguir el pase definitivo para acceder al recinto sucedían al cansancio por la espera y una especie de sensación festiva se palpaba en un ambiente en el que rebosaba la ilusión y al mismo tiempo, a muy pocos metros, la incertidumbre.

Una segunda fila justo en el lado contrario, donde se encuentra la taquilla central, la formaban otro grupo de personas que no han podido comprar los pases diarios de forma online y han tenido que acudir de forma presencial a adquirirlos como última alternativa. “Mis amigas tienen abono y yo me he quedado sin entrada para la noche del domingo, 8 de octubre”, lamentaba Indy, que aguardaba sentada en el suelo a que abrieran las puertas. Muy cerca esperaba Javier, que cruzaba los dedos para que todavía quedaran “entradas de verbena para el día 12”.

Pedro, encargado de ventas en el Caracol, ha admitido que ha habido un aumento significativo en la compra de entradas en comparación con el año pasado. “Las entradas se están agotando 10 días antes que en 2022”, algo poco sorprendente “debido a la gran cantidad de personas que está viniendo durante las últimas semanas”, recalcaba.

Tal y como ha informado, todavía quedan accesos nocturnos para las noches del viernes 6, domingo 8, lunes 9 y martes 10, aunque la previsión es que las de los días 6 y 10 “se agoten enseguida”. Asimismo, todos los que quieran asistir a los conciertos de Taburete, I Love Reggaeton, Pablo López, Maka, Vetusta Morla o Global Music, tendrán que darse prisa ya que “quedan muy pocas entradas”.

En un principio, la taquilla central estará abierta para facilitar las entradas en formato papel hasta, previsiblemente, los días 9 o 10 de octubre, de lunes a sábado, en horario de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00. Aunque “si las de esos días se terminan, probablemente cerremos antes, dependiendo de las que queden disponibles”, sostiene el responsable, que ha abierto el local 20 minutos antes de lo previsto debido a la acumulación de personas en la puerta.

Asimismo y “para que nadie se quede sin fiesta”, ha advertido de que es muy probable que todas las entradas se vendan en los próximos días y ha animado a todos los “dudosos” a que no esperen a última hora.