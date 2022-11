Joaquín Sabina actuará en Zaragoza el 6 de octubre de 2023

Hace cinco años, el cantautor jiennense Joaquín Sabina ofreció su último concierto en Zaragoza hasta la fecha. Fue el 11 de octubre, en plenas Fiestas del Pilar. Dentro de 11 meses, la espera de al menos 8.000 sabinistas (o sabineros) zaragozanos y/o visitantes de la ciudad para una nueva presencia del de Úbeda en un escenario zaragozano habrá concluido; este jueves se ha anunciado la gira ‘Contra todo pronóstico’, que irá primero a América Latina y se desarrollará luego entre abril y octubre por toda la geografía española; el concierto de cierre en la parte española de la gira será el 6 de octubre en Zaragoza, la jornada previa al inicio oficial de las festividades pilaristas de 2023. Sabina seguirá luego su trayecto por escenarios de México y Estados Unidos antes de fin de año.

Las entradas para esta gira se ponen a la venta este jueves 10 de noviembre a las 12.00, y exclusivamente a través de dos canales oficiales: sabina.com y contratodopronostico.com y. La gira latinoamericana comienza el 25 de febrero en San José de Costa Rica, y durante el mes de marzo recorrerá escenarios de Colombia (Bogotá, día 1), Perú (Lima, el 4), Chile (Santiago, el 8) y Argentina (Buenos Aires el 12 y Córdoba el 18), con broche final de este periplo el 1 de abril en Montevideo, la capital de Uruguay.

En España comenzará por Canarias: Las Palmas el 20 de abril, y Santa Cruz de Tenerife el 22. Luego irá a Málaga (5 de mayo), Alicante (8), Madrid (23 y 25), Coruña (2 de junio), Palma (10), Valencia (13), Bilbao (23) y Murcia (1 de julio). Retomará la actividad el 1 de septiembre en Sevilla, el 8 en Granada, el 15 en Pamplona y el 27 en Barcelona antes de su cita zaragozana. En México comenzará por el DF (27, 29 y 31 de octubre, además del 2 de noviembre) y seguirá por Guadalajara (4 de noviembre) y Monterrey (8). Aún no se han detallado las fechas en Estados Unidos.

Incombustible

A sus 74 años de edad, Sabina ha pasado por todo tipo de episodios de salud, y siempre tira de ironía y gracejo acerca de ello en conferencias de prensa, otro tipo de alocuciones públicas e incluso en sus canciones. El nombre de la gira es una muestra de esta actitud; curiosamente, el tour se desarrollará justo después de que su viejo amigo y compañero de trinchera Joan Manuel Serrat concluya su adiós a los escenarios en América, después de pasar buena parte de 2022 despidiéndose de multitud de plazas que le han jaleado durante cinco década largas de carrera; Zaragoza (12 y 13 de octubre) fue una de ellas.

Hay que señalar que Sabina no ha hablado de despedida; tratándose del autor de 'Pacto entre caballeros' y 'Princesa' no se puede aludir, por tanto, a una última ocasión disponible para disfrutar del carisma único que despliega sobre el escenario; no obstante, la previsión de cara al 10 de noviembre es de un auténtico aluvión de órdenes de compra, que retará a la capacidad de los servidores en cuanto las entradas estén disponibles en las citadas páginas web.