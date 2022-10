Concentración de cabezudas: "Solo por ver la cara de los más pequeños ya merece la pena"

Miedo y al mismo tiempo adrenalina. Es el sentimiento que suele recorrer el cuerpo de los niños cuando ven aparecer un cabezudo por la esquina. La incógnita está en quién lleva esa enorme cabeza de cartón.

Aunque históricamente han sido hombres los que se encargaban de encorrer a los jóvenes, cada vez son más las mujeres que se unen a diferentes comparsas. Precisamente, con el objetivo de reivindicar la presencia femenina bajo los cabezudos, este jueves, nueve portadoras del barrio de San José y Las Fuentes protagonizaron un primer encuentro ante la presencia de familiares y amigos del barrio. También acudió la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández y la concejala Cristina García.

Por primera vez en la historia, en estas Fiestas del Pilar se ha incorporado una mujer a la comparsa municipal de gigantes y cabezudos. "Solo por ver la cara de los más pequeños ya merece la pena ser cabezuda. Mi marido lleva 27 años siendo gigante y yo también quería entrar", asegura Sancho, de 50 años, que accedió en enero de 2020 y antes de estas fiestas solo le dio tiempo a ser una vez cabezuda y otra gigante debido a la pandemia.

"Yo nunca he entendido por qué no había mujeres en la comparsa. Este año también llevan dos chicas los caballitos", cuenta esta zaragozana. Los cabezudos, insiste, "mueven masas". "La cantidad de gente que pueden reunir no tiene nombre. Hay veces que ni siquiera podemos correr de la cantidad de público que hay", apunta. Sancho lleva el Azutero, inspirado en el jotero Pedro Nadal y Auré, el Royo del Rabal, que se incorporó al grupo en 2013.

Entre las nueve cabezudas que este jueves por la noche salieron a la calle están Soraya Montalvo y Lorena Granged. «En el barrio de San José hay un día de fiestas donde solo llevamos los cabezudos mujeres. El resto de días lo llevan chicos», desvelan. Según Vega Galvez, Patricia Larena y Ruth Lasala, del barrio de Las Fuentes, en su distrito también siguen la misma fórmula. "Nos gustaría ponernos el cabezudo más veces durante las fiestas de nuestro barrio, pero en todo caso, estamos felices de poder hacerlo", reconocen.

Lasala llevó en su debut a la Bruja, que es el que habitualmente porta su hermano. "Me hizo especial ilusión. Hay niños que tienen miedo y otros que quieren darte la mano y hacerse fotos sin parar", asegura.

A pesar de que cada vez son más las mujeres que se animan a entrar en las diferentes comparsas que hay distribuidas por los barrios de la ciudad, estas mujeres reivindican que las figuras femeninas siguen limitándose a la Forana, la Pilara, la Cigarrera, la Bruja o la Ratoncita.