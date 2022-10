Zahara: "La pista de baile es un lugar muy poderoso"

Zahara actúa esta noche en el Jardín de Invierno (a las 21.00, con Santoral de teloneros), casi al final de una gira de año y medio ya en la que ha experimentado una suerte de terapia colectiva de exorcización de traumas vividos en su infancia y juventud. Como resultado, la cantante llega a Zaragoza en un momento de "celebración" personal y sirviendo en bandeja una fiesta para liberarse a través del baile.

‘Puta’ fue un disco en el que se exponía mucho más allá de lo musical. Tras año y medio de gira, ¿qué conclusiones saca de ese salto al vacío?

Mientras escribía esas canciones como parte de mi proceso de purga, de entenderme, de comprender qué estaba pasando, no hacía valoración sobre lo que demás pudieran pensar, eso nunca me condicionó. Cuando se publicó me preocupé de dejar claro que lo que contaba eran mis vivencias, mi historia. Pero ha sido fundamental compartirlo para que el proceso sea completo. Me he llevado una grata sorpresa, porque lo que recibí fue mucha identificación, muchas mujeres contándome experiencias similares y entendí el valor dela terapia grupal.

Pero eso también puede ser una carga para usted y una responsabilidad.

Al escuchar otros relatos al margen del mío, pero que se parecían y comprendían mi historia generé autocompasión. Entedí lo que a mí me pasaba y empecé a escuchar mi propia historia desde un lugar más sano y compresivo. Incluso con afecto. Compartir fue algo valioso y poderoso.

La historia del disco, basada en los insultos y desprecios que sufrió en la infancia y juventud se escenifican sin embargo en forma de ‘rave’.

Eso también es parte del proceso. En este viaje ha habido momentos de euforia y también de conectar con cosas que me hacían daño. Pero el momento en el que estoy ahora es de celebración, no de celebración de lo vivido sino que me celebro a mí misma por haber sobrevivido. Y eso es a través del baile, de la puesta en escena, de la ‘rave’, de este tono festivo con el que intento expresarme, intento utilizar ese espacio que para mí es seguro y de libertad. No quiero revictimizarme sino celebrarme.

Tras la pandemia el público parece estar más participativo, con ganas de fiesta. ¿Lo nota?

Sí, sí. Al principio de la gira mucha gente venía a mis conciertos a llorar conmigo y ahora lo que siento es la otra parte, que vienen a celebrar. Una de las cosas buenas de lidiar con tus traumas es que puedes convivir con ellos sin que sea un impedimentos para la vida y la funcionalidad.

O sea, que el concierto que veremos hoy en Zaragoza será diferente del de la sala Mozart.

La ‘Puta Rave’ (nombre de la gira) tiene mis canciones, pero lo que intento emular o, o directamente homenajear, es lo que sucede en una ‘rave’, donde la música no se interrumpe en ningún momento. Esa continuidad genera una especie de mantra en el que conectas con tu propio cuerpo.

¿Es importante para usted la fiesta?

Más que la fiesta, lo es el baile. Si hubiera una imagen que para mí defina la libertad para mí es estar en tu habitación con la puerta cerrada, la seguridad de que no va a entrar nadie, bailando la canción en bucle a todo volumen. Y si me apuras, desnuda. Es lo que hago en el concierto. Prácticamente estoy desnuda y bailando.

Pero con gente mirando.

Pues no siento que lo hagan, de hecho más me parece que está cada uno en su propia habitación sintiendo y haciendo lo mismo.

El baile habría que recetarlo...

Con la pandemia ha habido personas que han descubierto que sin salir de casa son felices y otras que necesitan movimiento, como yo. Para mí la pista de baile es un lugar muy poderoso, donde notas la liberación junto a otra gente, sin complejos, sin que nadie te observe y respetando tu espacio.