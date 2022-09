Fiestas del Pilar 2022: cuándo es el concierto de Dani Martín y dónde comprar las entradas

Zaragoza y sus Fiestas del Pilar serán una de las numerosas paradas de la gira ‘Qué caro es el Tiempo’ de Dani Martín. El cantante retomará en la capital aragonesa las últimas fechas del tour en España tras un único concierto en México.

Las entradas para el evento están agotadas tanto en la web oficial del artista como en el portal del Corte Inglés - vendedor oficial- desde el mes de julio. El artista agradeció en su perfil de Instagram el afecto que siempre le muestran los maños: “22 años después, sigo sintiendo ese cariño también en mi nuevo proyecto desde el primer día. Siempre llenáis, Zaragoza, mi virgen del pilar!!! Os quiero. Gracias, maños, sold out. ”

Las puertas del concierto se abrirán a las 19.30 del próximo 15 de octubre y Dani Martín se subirá al escenario a partir de las 21.30 en el pabellón Príncipe Felipe.

En una publicación de la misma red social, el ex de El Canto del Loco ha compartido alguno de sus recuerdos en Zaragoza : “Desde el año 2.000 siempre fue un destino muy querido por El Canto. Nuestro club de fanes, las zetas y el zeto, nuestra @patriciaimaz, nuestra Pilarica, la pista de karts que había en la entrada de la ciudad, interpeñas… Grandes noches y mejores recuerdos. Volvemos, Zaragoza, para disfrutarnos”.

“Este año toca celebrarnos”

Dani Martín anunció en noviembre de 2019 que recorrería España bajo el tour titulado ‘Lo que me da la gana’, pero la pandemia del coronavirus y la situación social hicieron que el artista tuviera que posponer sus ganas de hacer lo que apeteciera, al igual que su gira.

No sería hasta casi un año después, en octubre de 2021, que el artista madrileño anunciaría las nuevas fechas de su tour bajo un nombre cambiado: ‘Qué caro es el tiempo’. “Después de lo que hemos vivido, y de lo que no hemos podido vivir, ya no tiene sentido que la gira se llame ‘Lo que me dé la gana’” - publicó entonces el artista en Twitter - “Nos merecemos reencontrarnos con todas las canciones que nos han llevado a los lugares donde hemos sido felices. Y cantarlo todo”.

La gira se inició el pasado 16 de abril con un concierto en Benicàssim, y ha agotado las entradas en varios conciertos como en el Festival Cap Roig (Gerona), en Sevilla, Murcia, La Coruña, Cádiz, Vigo, Mallorca y Marbella. El tour se cerrará el próximo 3 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Tras un largo recorrido con El Canto del Loco, Dani Martín inició su etapa como solista en 2011 con ‘Pequeño'. Su carrera en solitario que ha forjado con cuatro discos de estudio: 'Mi teatro' (2014), 'La montaña rusa' (2016), 'Grandes Éxitos y Pequeños Desastres' (2017) y ‘Lo Que Me Dé la Gana’ a los que en noviembre de 2021 se sumó ‘No, no vuleve’. En este albúm retoma aquellas canciones del Canto del Loco, de las que se había mantenido apartado, para hacer un homenaje a su ex-grupo.