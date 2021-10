Álex Aldea: "Las carcajadas también se escuchan a través de las mascarillas"

En circunstancias normales hoy debería celebrarse el pregón del Pilar. ¿Era usted de los que acudía al cohete?

Mi recuerdo de infancia de las fiestas es el de estar actuando en la plaza del Pilar el día grande, durante la Ofrenda.

Claro, porque también es jotero...

Mis inicios en el mundo artístico vienen del folclore. Yo empecé cantando y bailando jota. Con el cambio de voz me centré más en el baile y poco a poco fueron surgiendo otros caminos que me llevaron a experimentar nuevas facetas artísticas.

¿Qué tiene la jota que emociona tanto?

A mí me conecta con mi raíz, con mi familia, con mi pueblo... Recuerdo a mis tíos cantando y a mi abuelo tarareando melodías. Yo empecé a cantar con 9 años y he pasado muchos años compitiendo en concursos. Este 2021 estoy de jurado en el certamen oficial y eso es un honor y, prácticamente, un sueño convertido en realidad.

Sí que siente usted la jota.

Escucharla y hablar de ella me eriza hasta la piel.

La jota, incluso, le ha llevado a tierras ignotas...

Hice el espectáculo que representó a Aragón en el pabellón de España en la Expo de Shangai de 2010. La experiencia fue brutal y el público chino aplaudió a rabiar.

Qué otros recuerdos guarda del Pilar. ¿Corría delante de los cabezudos?

En Zaragoza no, eso lo hacía más en las fiestas de mi pueblo. Sí hay tradición familiar de ir a la Ofrenda. Este año, por trabajo, no podré ir a la de flores, pero me pasaré por la de frutos ataviado de baturro.

El trabajo al que hace referencia es el de actor de teatro. ¿Qué le condujo hasta las tablas?

Colaboré en dos número musicales del CPA y lo colgué en las redes sociales. Por sorpresa me llamaron para otro musical y les dije que no era actor, pero me quisieron hacer unas pruebas y, desde entonces, me di cuenta de que me quería dedicar a esto. Me formé en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, con maestras como Alicia Rabadán, y el año pasado me fui a Madrid a escuelas de teatro musical.

¿Qué es ‘Piso para tres’ que hoy llega al Teatro de la Estación?

Es una obra de nuestra compañía, Riesgo Teatro, que gira en torno a las vivencias de tres compañeros de piso durante el confinamiento. La idea nos la da María Rada, pero el texto se fue escribiendo con los conflictos que íbamos proponiendo Sara Lapiedra, Sara San Román y yo, que somos los tres actores en escena.

Imagino que la gente se sentirá interpelada...

Hay videoconferencias, escenas de balcón, aplausos, canciones... La gente agradece reírse de algo tan duro como fue el confinamiento. La obra la estrenamos en abril en el Teatro del Mercado y se vendió todo el papel. Ahora repetimos en La Estación.

¿Pensabais que ya había acabado su recorrido?

Estamos escribiendo ya la obra que queremos estrenar al año que viene, pero a ‘Piso para tres’, que dirige Paco Rodríguez, le queda recorrido. Confiamos en que continúe su itinerancia porque hay planes, incluso, de estrenarla en Madrid en febrero. Es un montaje modesto y fácil de mover porque en este momento son las cosas que tienen mejor salida.

Carmen Barrantes y Jorge Usón se acaban de llevar dos premiso Max. ¿Vive el teatro aragonés un buen momento?

En Aragón hay mucha calidad artística. A raíz de la pandemia tengo la sensación de que se da más cabida a los proyectos locales. En otros momentos parecía que lo de fuera era mejor que lo nuestro o que había que triunfar en Madrid para que te tuvieran en cuenta.

Aforos reducidos, butacas vacías, ovaciones sentadas... ¿Cómo se viven desde el escenario las restricciones?

Se echa en falta poder tener algo de interacción con el público. Afortunadamente con los ojos también se sonríe y la carcajada se escucha a través de la mascarilla.

