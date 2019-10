Alfombra histórica para la Virgen

La Virgen del Pilar es siempre objeto de tremenda devoción. No solo para los zaragozanos y zaragozanas. Sino también para otros muchos, que aportan su esfuerzo y dedicación para honrar a la Virgen. En esta Ofrenda de Flores la gran novedad ha llegado desde Galicia y más concretamente de la localidad de Ponteareas, en el sur de la provincia de Pontevedra.

En un lateral de la plaza del Pilar se situó esta mañana la alfombra floral de más de 3.000 flores (1.600 claveles blancos, 200 tallos de hortensias azules naturales traídos en agua desde Galicia, un tipo de flor amarilla muy pequeña seca y hojas de tuya), semillas de color negro y cáscara de arroz natural. La imagen realizada por la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas es de 7 metros de diámetro y tiene una duración de unas 10 horas.

Esta original y creativa ofrenda a la Virgen reproduce una de las cúpulas de tejas de colores de la Basílica del Pilar, un elemento muy característico del emblemático templo del casco histórico de Zaragoza, y en el centro de este icono se encuentra la imagen de la Virgen del Pilar. Nunca antes se había empleado una alfombra floral a modo de ofrenda en las Fiestas del Pilar.

Este hito histórico ha sido posible debido a que la asociación gallega fue invitada por el Ayuntamiento de Zaragoza. No obstante, y según ha explicado Miguel Ángel García Correa, presidente de la Asociación de Alfombristas Do Corpus Christi de Ponteareas: "La realización de una alfombra para la ofrenda estaba prevista para el año pasado, pero no se realizó y este año debido al cambio de gobierno se ha podido llevar a cabo".

Para elaborarla, los miembros de la Asociación viajaron a la capital aragonesa el pasado viernes 11 y desde la madrugada de ayer, tejieron durante tres horas hasta completar la alfombra. Con la ofrenda cerca de concluir, la expedición ha emprendido ya el regreso a casa y Miguel Ángel García Correa ha declarado: "Es por supuesto un orgullo contribuir en una festividad tan importante. Nos volvemos muy satisfechos y orgullosos del trabajo que hemos realizado".

Tradición alfombrista

La villa de Ponteareas en el sur de la provincia de Pontevedra tiene especial renombre por la celebración del Corpus Christi, festividad en la cual la Asociación de Alfombristas elabora sus alfombras florales y que ha sido reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Estas labores de confección, que son parte de la cultura popular de las gentes de Ponteareas desde hace más de 200 años, le han valido a la localidad gallega para ser conocida como "A Vila do Corpus".

El agosto del próximo año la asociación acudirá a la ‘Flower Carpet’, en Bruselas, para confeccionar una alfombra en la Grand Place, de 1.800 metros cuadrados, dedicada al Camino de Santiago, ya que el 2021 es Año Jacobeo y este acto en la capital de la Unión Europea "será la puerta que abra el Xacobeo al mundo". Además, esta agrupación trabaja con otras entidades alfombristas para impulsar una nueva iniciativa de la Comisión gestora de entidades alfombristas del Camino de Santiago. Consiste en un proyecto a escala mundial que, de momento, llegará a 87 ciudades de 13 países de Europa, Iberoamérica e India y cuya idea es hacer un alfombra, con el mismo motivo y relacionado con el Camino de Santiago, en cada ciudad el día 24 de julio.