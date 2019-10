Isiegas honra el capotillo de paseo del abuelo

Un sentimental vídeo circulaba por las redes sociales como anuncio del acontecimiento. La prima pequeña de Jorge Isiegas, ofreciendo el capote de paseo del difunto abuelo, Octavio, a la Virgen del Pilar. Toda una familia velando por el futuro del niño que se había hecho mayor. Y hacia ellos fue brindado el toro de la alternativa soñada. Juli, como padrino. Ureña, compañero en los fríos inviernos de entrenamiento, de testigo. La Misericordia, abarrotada para arropar -y evaluar- a la última esperanza de la tierra. Y no defraudó.

Isiegas estuvo rotundo en su primer turno, sumando un trofeo, y muy por encima del mansurrón que cerró plaza. Una carta de presentación como matador que debe servirle para volver muy pronto. "Ha sido un día muy especial, cargado de emociones y responsabilidad. Vosotros sois los que tenéis que valorarlo, pero yo me he sentido a gusto. La gente ha estado conmigo desde el inicio y he podido cortar una oreja de peso. Después, con el segundo, no me he aburrido pero le ha faltado fondo para romper", explicaba el torero tras la corrida, ya resguardo en la tranquilidad de una habitación del hotel NH Ciudad de Zaragoza, donde por la mañana había recibido una visita muy especial.

Manolo, el hermano del recientemente fallecido Ignacio Zorita, quien fuera su apoderado, fue a desearle suerte y regalarle una cinta de la Virgen. "Se me saltaron las lágrimas por todo lo que Ignacio significó para mí. Seguro que desde algún lugar él y mi abuelo me habrán visto. A ellos van dedicados estos momentos tan bonitos", revelaba Isiegas, "afortunado" por haberse doctorado junto a dos toreros con mucho significado.

"Me hizo especial ilusión que Paco -por Ureña- fue el escogido para sustituir a Manzanares. He compartido horas y horas de campo con él y es muy importante para mí. Tanto él como El Juli han estado muy pendientes del transcurso de la tarde y me han dicho que esta era la línea a seguir en el futuro", completaba Isiegas tras consumar el sueño de convertirse en matador en su plaza, que lo verá muchas más veces hacer el paseíllo con el capotillo de paseo de Octavio. "Yo no sabía muy bien dónde estaba y fue mi tía la que me lo trajo. Le agradezco el detalle porque a partir de ahora lo conservaré como un tesoro y lo luciré todas las tardes que toree aquí", concluyó.

Lambán, en los toros

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, presenció la corrida en el palco de la Diputación Provincial de Zaragoza, acompañado del presidente de tal institución, Juan Antonio Sánchez Quero; de la vicepresidenta, Teresa Ladrero; del presidente de las Cortes, Javier Sada; del portavoz del PSOE, Vicente Guillén, y de Mayte Pérez, consejera de Presidencia.

Cada feria, Lambán acude, al menos, a uno de los festejos. El presidente se declara joselitista -por Joselito- y tomasista -por José Tomás-. Buen paladar de un político al que, en los tiempos que corren, hay que agradecer que normalice la fiesta de los toros.