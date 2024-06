Una explosión en un bar de Zaragoza deja un herido al derrumbarse el techo del local

Un trabajador ha resultado herido este lunes por la tarde tras registrarse una explosión en el establecimiento en el que se encontraba realizando labores de desinfección. El suceso ha ocurrido poco antes de las 18.00 en el bar Rosana de San José cuando el operario manipulaba un producto que contenía gas produciendo, como consecuencia, el derrumbe del techo y la caída de la puerta del establecimiento.

Fuentes de los Bomberos de Zaragoza han informado que el hombre utilizaba un producto insecticida cuando se ha producido una importante bolsa de gas en el establecimiento causando así la explosión. Un producto que, según explican, se aconseja utilizar en lugares exteriores por posibles afecciones como la ocurrida este lunes.

Emergencias ha alertado a los Bomberos de Zaragoza del suceso ocurrido en el citado bar de la calle de Juana de Ibarbourou con una persona herida leve. Hasta el barrio zaragozano se han trasladado con un ambulancia, una unidad de mando y comunicaciones y una bomba urbana ligera. Además, la Policía Local ha cortado el único carril de circulación de la calle para facilitar las labores de extinción y de asistencia al herido.

El hombre, que no ha quedado atrapado en el establecimiento, ha sido atendido en el lugar de las heridas que poseía en la cara y en la cabeza, como consecuencia del derrumbe del techo. Además, pese a que la explosión no ha producido un incendio, el operario sí poseía quemaduras leves. Pese a ello, el herido no ha necesitado ser trasladado hasta un centro hospitalario

En esos momentos el establecimiento se encontraba cerrado al público y en el interior solo estaba el trabajador afectado, por lo que no ha habido que lamentar más daños personales.